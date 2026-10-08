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Manuk Han'da ortak hafıza: Romanya'daki Türk ve Tatarların yedi asırlık izleri

Yunus Emre Enstitüsü, Manuk Han'da Romanya'daki Türk ve Tatar toplumlarının 700 yılı aşkın tarih ve kültür mirasını anlattığı kitabı tanıttı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manuk Han'da ortak hafıza: Romanya'daki Türk ve Tatarların yedi asırlık izleri

Manuk Han'da kültürel mirasın yeniden görünürlüğü

Dün Bükreş'in tarihî Manuk Han'ında düzenlenen programda, Romanya'daki Türk ve Tatar Türkü toplumlarının 700 yılı aşan tarihî ve kültürel yolculuğu yeniden gündeme taşındı. Etkinlik, 1808 tarihli yapının içinde, 1812 Bükreş Anlaşması'nın imzalandığı salonda gerçekleşti ve Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile çok sayıda davetlinin katılımını sağladı.

Etkinlik ve katılımcılar:

Program, Yunus Emre Enstitüsü organizasyonu; Corint Yayınevi ve Romanya Ulusal Miras Enstitüsü iş birliğiyle düzenlendi. Tanıtımı yapılan eser, tarihçi Dr. Metin Ömer tarafından kaleme alınan Turcii i ttarii din România: o scurt istorie (Romanya’daki Türkler ve Tatarlar: Kısa Bir Tarih) adlı çalışma oldu. Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız programda ortak geçmişin kayıt altına alınmasının ve yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmenin kurumun öncelikleri arasında yer aldığı tekrarlandı.

Eserin kapsamı ve tarihî çerçeve:

Dr. Metin Ömer, kitabın hazırlanış sürecini ve araştırmanın dayandığı tarihî kaynakları aktardı. Eserde Romanya'daki Türk ve Tatar varlığının çok katmanlı geçmişi, farklı dönemlerde yaşanan siyasi ve toplumsal dönüşümler ile kültürel kimliklerin korunma biçimleri detaylandırılıyor. Panelde Prof. Dr. Silvana Rachieru, Prof. Dr. Constantin Ardeleanu ve Prof. Dr. Florin Anghel de tarihî arka plan ve iki ülke ilişkilerinin dönemsel değerlendirmesini yaptı.

Corint Yayınevi tarafından yayımlanan eser, Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar gibi erken dönem toplumlarından başlayıp 13. yüzyılda Sarı Saltuk ile devam eden süreçten; Osmanlı dönemi Dobruca'sına, 1878 sonrası göç hareketlerine ve modern döneme kadar uzanan geniş bir tarihsel perspektif sunuyor. Kitapta ayrıca Köstence Müftülüğü, Mecidiye Müslüman Semineri, çeşitli camiler ve Ada-Kale gibi kurum ve mekânların topluluk hafızasındaki yeri ele alınıyor.

Etkinlik, yalnızca bir kitap tanıtımı olmanın ötesinde, Romanya'nın çok kültürlü geçmişine dair ortak hafızayı görünür kılmayı ve akademik çalışmaları halka açmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi. Konuşmalarda, belgeler ışığında kaydedilen bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliği sıkça vurgulandı.

ROMANYA’DAKİ TÜRK VE TATAR TÜRKÜ TOPLUMLARININ 700 YILI AŞAN TARİHÎ VE KÜLTÜREL YOLCULUĞU, 1812...

ROMANYA’DAKİ TÜRK VE TATAR TÜRKÜ TOPLUMLARININ 700 YILI AŞAN TARİHÎ VE KÜLTÜREL YOLCULUĞU, 1812 BÜKREŞ ANLAŞMASI’NIN İMZALANDIĞI MANUK HAN’DA DÜZENLENEN PROGRAMLA YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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