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Manyas-Gönen yolunda çarpışma: plakasız motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Manyas-Gönen kara yolunda otomobilin plakasız motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 65 yaşındaki Hikmet Işık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manyas-Gönen yolunda çarpışma: plakasız motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kazanın meydana geldiği yer ve gelişimi:

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Manyas-Gönen kara yolunun 5. kilometresinde ve kırsal Börülceağaç Mahallesi mevkisinde bir trafik kazası yaşandı. İddialara göre, Manyas’tan Gönen istikametine seyir halinde olan M.A.D. yönetimindeki 10 D 2450 plakalı otomobil, mahalleden kara yolunun karşısına geçmeye çalışan plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Olay yerindeki müdahale ve yaralının durumu:

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Işık (65), ilk müdahalenin ardından ambulansla Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Işık kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve sonraki adımlar:

Kaza ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde ve hastanede yapılan işlemlerle ilgili bilgi topluyor; kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili ifadeler ve adli süreç tamamlandıkça yetkili merciler tarafından kamuoyuna ek bilgiler aktarılması bekleniyor.

BALIKESİR&#039;İN MANYAS İLÇESİNDE OTOMOBİLİN PLAKASIZ MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BALIKESİR'İN MANYAS İLÇESİNDE OTOMOBİLİN PLAKASIZ MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 65 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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