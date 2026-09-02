Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

ziyaretin detayları:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar, evinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette Çınar’ın sağlık durumu ve hatırının sorulmasının ardından, gazinin geçmişe dair anıları dinlendi. Ziyaret, karşılıklı saygı ve ilgi çerçevesinde sürdü.

kaymakamın dileği:

Kaymakam Hökelekli, görüşme sonunda Sabit Çınar için sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

ÜZÜMLÜ’DE KIBRIS GAZİSİNE ZİYARET