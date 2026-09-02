Dolar 48,2892 +0,04%
Euro 55,9894 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.884,71 +0,87%
EUR/USD 1,1592 -0,01%
Brent Petrol 94,96 +0,33%
--°

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar'ı Kaymakam Hacı Osman Hökelekli evinde ziyaret edip sağlık ve hatırını sordu

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

ziyaretin detayları:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar, evinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette Çınar’ın sağlık durumu ve hatırının sorulmasının ardından, gazinin geçmişe dair anıları dinlendi. Ziyaret, karşılıklı saygı ve ilgi çerçevesinde sürdü.

kaymakamın dileği:

Kaymakam Hökelekli, görüşme sonunda Sabit Çınar için sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

ÜZÜMLÜ’DE KIBRIS GAZİSİNE ZİYARET

ÜZÜMLÜ’DE KIBRIS GAZİSİNE ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de kırsal konutlarda hızlanma: hedef yıl sonuna yüzde 75 teslim
images

Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday
images

Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı
images

Gazze'de çocuklara nefes alma alanı: Yedi Başak yaz festivali

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gerin: Kayserispor'u yıpratan o fazladan bir dakika ve hakem kararları

Motokuryenin bursa'da otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı