Mardin'de Artuklu ve Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Operasyon ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Operasyonlarda toplam 98,40 gram uyuşturucu madde ile birlikte 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ilgili birimlerce incelemeye alındı.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında devam edeceğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER