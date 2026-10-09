Mardin'de Artuklu ve Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Operasyon ayrıntıları:
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
ele geçirilen maddeler ve miktarları:
Operasyonlarda toplam 98,40 gram uyuşturucu madde ile birlikte 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ilgili birimlerce incelemeye alındı.
gözaltı ve adli süreç:
Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında devam edeceğini belirtti.
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