Muratlı’da okul servislerinde eğitim ve sıkı denetimle öğrenci güvenliği hedefi

Muratlı’da servis şoförlerine yönelik eğitim ve denetim gerçekleştirildi:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve denetim çalışması yapıldı. Muratlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa okul servis araçlarında görev yapan toplam 19 şoför ve rehber personel katıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Eğitimde öncelikle öğrenci güvenliği, trafik kuralları ve rehber personelin görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu. Katılımcılara mevzuat hükümleri, güvenlik donanımlarının kullanımı ve günlük uygulamalara ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde aktarıldı.

saha denetimleri ve uygulama:

Konferans salonundaki bilgilendirmenin ardından saha denetimlerine geçilerek ilçe genelinde hizmet veren 11 okul servis aracı durdurularak incelendi. Araçların mevzuata uygunluğu, emniyet kemerleri ve diğer güvenlik donanımları ile gerekli evraklar tek tek kontrol edildi.

Denetimler, Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratlı Belediye Başkanlığı tarafından ortak kurulan Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bu tür eğitim ve denetim faaliyetlerinin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİNDE OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ İLE REHBER PERSONELE YÖNELİK KAPSAMLI BİR EĞİTİM VE DENETİM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.