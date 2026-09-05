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Marmara Adası açıklarında 243 metrelik tanker Tekirdağ demir sahasına çekildi

Rusya'dan Çin'e giden 243 m PIONER 1 tanker, Marmara Adası açıklarında makine arızası geçirdi; Kurtarma-16 ve Nene Hatun'la Tekirdağ demir sahasına çekildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Marmara Adası açıklarında 243 metrelik tanker Tekirdağ demir sahasına çekildi

Olayın gelişimi:

Rusya'dan Çin'e seyir halinde olan 243 metre uzunluğundaki PIONER 1 adlı tanker, Marmara Adası açıklarında makine arızası bildirimi yaptı. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğüne iletildi ve bölgeye acil müdahale için harekete geçildi.

Kurtarma ve demirletme:

Olay yerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-16 römorkörü ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi sevk edildi. Tanker, römorkör refakati altında yedeklenip çekildi ve işlemin tamamlanmasının ardından Tekirdağ demir sahasına demirletildi.

Yetkililer tarafından yapılan müdahale ile gemi emniyetli bir noktaya alınırken, sürecin takip ve koordinasyonu VTS üzerinden sağlandı. Olayda can kaybı veya bildirilen diğer ek bir durum hakkında bilgi paylaşılmadı.

MARMARA ADASI AÇIKLARINDA 243 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ‘PIONER 1’ İSİMLİ TANKER MAKİNE ARIZASI...

MARMARA ADASI AÇIKLARINDA 243 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ‘PIONER 1’ İSİMLİ TANKER MAKİNE ARIZASI YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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