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Sarıyer Ayazağa'da sağanak otoparkı su altında bıraktı

Sarıyer Ayazağa'daki açık otopark sağanak nedeniyle sularla doldu; araçlar zarar görürken bir sürücü aracında mahsur kaldı, çevrede panik yaşandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer Ayazağa'da sağanak otoparkı su altında bıraktı

Sarıyer Ayazağa'da otopark suyla doldu:

Sarıyer Ayazağa meydanında bulunan açık otopark, etkili sağanak yağış sonucu suyla doldu. Otoparkta parklı bulunan araçlar büyük oranda suların içinde kaldı ve bölgedeki ulaşım gerildi.

selin otoparka etkisi:

Sağanak, açık alandaki boşlukları doldurarak araçların bir bölümünün su seviyesinin içine girmesine neden oldu. Görgü tanıkları, suyun kısa sürede yükseldiğini ve bazı araçların hareket edemediğini bildirdi.

mahsur kalan sürücü ve çevredekiler:

Bir sürücü aracının içinde mahsur kaldı ve olay yerindeki diğer vatandaşların müdahalesiyle durum takip edildi. Duraklarda bekleyen vatandaşlar, panik içinde yaşananları izledi ve bölgedeki koşulların endişe yarattığı ifade edildi.

Yetkililer tarafından yapılan herhangi bir resmi açıklama haberde yer almamakla birlikte, sağanak yağmur İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor ifadesiyle olayın bölgesel etkisi vurgulanıyor.

SARIYER’DE BULUNAN AÇIK OTOPARK’TA ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI. BİR SÜRÜCÜ DE ARACIN İÇİNDE MAHSUR...

SARIYER’DE BULUNAN AÇIK OTOPARK’TA ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI. BİR SÜRÜCÜ DE ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALDI. DURAKLARDAN BEKLEYEN VATANDAŞLAR DA KORKU İÇİNDE İZLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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