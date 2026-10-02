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Masami: Trabzon tarihi, doğası ve mutfağıyla Japon turistler için cazibe merkezi

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Trabzon’da Başkan Ahmet Metin Genç ile turizm, ticaret ve kültürel iş birliğini görüşerek kentin tanıtımına destek sözü verdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Masami: Trabzon tarihi, doğası ve mutfağıyla Japon turistler için cazibe merkezi

Masami'nin Trabzon ziyareti ve temasları

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 2025 yılında Japonya’da yayımlanacak ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağışlanacak "Read Japan Project" kitabının törenine katılmak üzere geldiği Trabzon’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel dostluk, turizm, ticaret ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi.

görüşmede konuşulan öncelikler:

Toplantıda, Trabzon’un turizm potansiyeli ve Japonya ile kurulabilecek kültürel değişim mekanizmaları öne çıktı. Başkan Genç, şehrin kimliği, altyapısı ve tanıtım hedefleri hakkında bilgi vererek Trabzon’un dünya çapında tercih edilen bir destinasyon olması için avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Trabzon'un tarihsel mirası ve tanıtım hedefleri:

Genç, Trabzon’un bilinen 4 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirtti; bir ilçede yürütülen arkeolojik çalışmalarda ise Kanadalı bilim insanlarının tespit ettiği 11 ila 14 bin yıllık kalıntıların bulunduğunu aktardı. Şehrin Roma, Pers, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu dönemlerini yaşadığı, ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve 17 yaşına kadar yaşadığı topraklar olduğuna dikkat çekti. Genç, Sümela Manastırı gibi farklı medeniyetlere ait izler taşıyan yapıları, yeşil ve mavinin buluştuğu doğal zenginlikleri ve nitelikli konaklama altyapısını öne çıkararak bölgede turizm hareketliliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Genç, Japon ziyaretçilere duyulan ilgiyi de dile getirerek "Japonları çok seviyoruz, onların da Türkleri sevdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı ve iki ülke arasında daha sık kültürel ve ekonomik temaslar kurulmasını temenni etti.

Masami ise Trabzon’a ilk kez geldiğini belirterek kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Ayasofya Camii ziyaretine atıf yapan büyükelçi, Trabzon’un kültürel geçmişini hissettiren yapıların etkileyici olduğunu ve şehrin mutfağının da Japon turistler için çekici olduğunu söyledi. Masami, "Japon turistler tarihi güzellikleri ve lezzetli yemekleri sever. Trabzon da bu özelliklere sahip bir şehir" diyerek daha fazla Japon vatandaşının Trabzon’u ziyaret etmesini umut ettiğini ve tanıtım çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Görüşme, iki tarafın turizm ve kültürel tanıtım alanlarında iş birliğini güçlendirme niyetiyle sonlandı ve taraflar karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin derinleşeceği mesajını verdi.

JAPONYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TAMURA MASAMİ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN...

JAPONYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TAMURA MASAMİ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ’İ ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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