MASKİ ile belediyelerden şehzadeler ve yunusemre’de ortak altyapı hamlesi

MASKİ heyeti merkez ilçelerde altyapı ihtiyaçlarını değerlendirdi:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan ile birlikte Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerini ziyaret ederek ilçelerdeki altyapı çalışmalarını ve kurumlar arası iş birliğini ele aldı. Ziyaretler sırasında ilçelerin öncelikli altyapı ihtiyaçları, devam eden projeler ve vatandaş taleplerine yönelik çözüm önerileri görüştü.

Belediye başkanlarının değerlendirmeleri:

İlk durak Şehzadeler Belediyesi oldu; MASKİ heyeti Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ile makamında bir araya geldi. Görüşmede ilçenin altyapı eksikleri, sahadaki devam eden faaliyetler ve vatandaşlardan gelen talepler detaylı şekilde ele alındı. Başkan Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek hizmetlerin etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Yunusemre’de öncelikler ve ortak çalışma alanları:

Şehzadeler ziyareti sonrası MASKİ heyeti, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile bir araya geldi. Toplantıda büyüyen bölgelerde altyapıya yönelik artan ihtiyaçlar, mevcut hizmetlerin güçlendirilmesi ve vatandaş şikayetlerine pratik çözümler masaya yatırıldı. Başkan Balaban da kurumlar arası eşgüdümün altyapı sorunlarının çözümünde belirleyici olduğunu ifade etti.

Ortak hedef ve koordinasyon anlayışı:

Genel Müdür Ali Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre'nin Manisa için nüfus ve yerleşim yoğunluğu bakımından önemli merkezler olduğuna dikkat çekti ve belediyelerle kurulacak güçlü iş birliğinin hizmetlerin etkinliği açısından kritik olduğunu söyledi. Kılıç, 'Temel hedefimiz, Manisa’mızın tamamında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek altyapı hizmetlerini etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek' ifadelerini kullandı. Ayrıca çalışmaların Besim Dutlulu öncülüğünde sürdürüldüğünü belirterek ortak akıl ve koordinasyon anlayışıyla sahadaki planlamaların iyileştirileceğini vurguladı.

Ziyaretler sonucunda, ilçelerdeki öncelikli altyapı sorunlarının çözümüne yönelik iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve müşterek çalışma adımlarının hızlandırılması kararı öne çıktı. MASKİ ve ilçe belediyeleri, vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek için koordineli çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI DOÇ. DR. ÖZGÜR AVŞAR VE ŞAHİKA ORHAN İLE BİRLİKTE İLK OLARAK ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE İLÇENİN ALTYAPI İHTİYAÇLARI, DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.