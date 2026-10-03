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Silvan'da yoğun sis sabah trafiğini ve yaşamı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü; araçlar farlarını yakıp yavaş ilerledi, yetkililer sürücüleri uyardı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Silvan'da yoğun sis sabah trafiğini ve yaşamı olumsuz etkiledi

Silvan'da yoğun sis günlük yaşamı etkiledi:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ağaçlar, sokaklardaki yapılar ve cadde çizgileri sis tabakasının altında kaybolurken, birçok vatandaş görüş kısıtlılığı nedeniyle dışarı çıkarken daha temkinli davranmak zorunda kaldı.

Trafikte yaşanan zorluklar:

Yoğun sis nedeniyle özellikle karayollarında görüş mesafesi azaldı; sürücüler farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Trafikte yavaşlamalar ve dikkat yoğunluğu artarken, sürücüler araç takibi ve güvenli fren mesafesi konusunda daha çok özen gösterdi.

Yetkililerin uyarıları ve alınan önlemler:

Yetkililer, düşük görüş nedeniyle vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaya, hız sınırlarına uymaya ve gerekmedikçe yola çıkmamaya çağırdı. Yetkililer ayrıca araç içi aydınlatma ve sinyal kullanımına dikkat edilmesi, gerektiğinde sis farlarının tercih edilmesi gibi temel önlemleri hatırlattı.

Sis tabakası etkisini sürdürdüğü sürece yetkililer ile toplumun iş birliği, olası kazaların ve aksaklıkların azaltılmasında belirleyici olacak.

DİYARBAKIR&#039;IN SİLVAN İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI...

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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