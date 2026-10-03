Denizli geleceğini iklime göre şekillendiriyor

Denizli büyükşehir belediyesi yidep lansmanını ilan etti:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent vizyonunu somutlayacak Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) lansmanını ve iş birliği protokolü imza törenini geniş bir katılımla gerçekleştirdi. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen törende, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, DBB Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, belediye bürokratları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç yer aldı.

gönülden bağlanan bir sorumluluk çağrısı:

Törende konuşan Bülent Nuri Çavuşoğlu, iklim krizine karşı dayanışmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, bu sürecin bireysel hırsları aşan bir 'biz' anlayışıyla başarılabileceğini belirterek, belediyenin göreve başladığı günden itibaren doğa, çevre, su ve atık yönetiminde adımlar attığını ifade etti. Başkan, birlikte hareket etmenin ve sorumluluk paylaşımının kent için kalıcı kazanımlar yaratacağını kaydetti.

enerji bağımsızlığı ve uyarılar:

Dr. Yüksel Yalçın konuşmasında küresel ısınmanın yol açtığı gıda, su ve enerji krizlerine dikkat çekti. Sanayi devriminden bu yana yaşanan tahribatın son 25 yılda zirveye ulaştığını söyleyen Yalçın, dünyanın renginin maviden pembeye, kırmızıya döndüğünü ifade etti ve gelecekte kuraklık, tarımsal krizler ile göçlerin bilimsel bir gerçek olduğuna işaret etti. Binaların çatılarına güneş enerjisi sistemleri entegre edilmesinin artık bir tercih değil, imar anlayışının parçası olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, enerji bağımsızlığının milli bağımsızlığın temeli olduğunu ve Denizli'de atılan imzanın 2050 karbon nötr hedefi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

8 aşamalı yol haritası ve teknik gereklilikler:

Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Umut Somyürek, YİDEP'in yalnızca çevre planı olmadığını; ulaşım, altyapı, halk sağlığı, tarım ve afet yönetimini kapsayan bütüncül bir yatırım programı olduğunu ifade etti. Somyürek, İklim Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan 8 aşamalı yol haritasını anlattı. Teknik altyapı ve veri toplama süreçlerinin tamamlanmasının ardından kent genelinde sera gazı envanteri hesaplanacak, risk analizleri yapılacak ve belirlenecek uyum ile azaltım eylemleri Valilik onayı ve kamuoyunun katılımıyla hayata geçirilecek.

Somyürek, Denizli'nin belirgin kırılganlıkları arasında orman yangınları, su güvenliği, kentsel ısı adaları ve jeotermal kaynakların korunmasının yer aldığını belirtti ve eylem planının bu risklere odaklanacağını aktardı.

akademik panelde görüşler paylaşıldı:

Protokol töreninin ardından düzenlenen 'Denizli'nin İklim Geleceği' başlıklı akademik panelde kentin iklim vizyonu çok yönlü ele alındı. Moderatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Yaşar tarafından yürütülen oturumda şu panelistler söz aldı: Prof. Dr. Nurhan Meydan Acımış (PAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı), Prof. Dr. Görkem Gülhan (PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya (PAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü), İbrahim Engin Demirci (DESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı), Aykut Atlas (Denizli Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ersin Aydın (İstanbul Enerji A.Ş. Enerji Yönetimi ve Proje Müdürü).

Panelde katılımcılar, YİDEP'in uygulama öncelikleri, veri temelli karar alma süreçleri ve kent ölçeğinde uyum stratejilerinin nasıl hayata geçirileceğine dair görüşlerini paylaştı. Soru-cevap bölümünün ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi ve Denizli'de atılan adımın kent planlaması ile enerji politikalarını entegre etmeye dönük önemli bir başlangıç olduğu vurgulandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VİZYONU KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI (YİDEP) LANSMANI VE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİNİ GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ.