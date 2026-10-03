Bodrum'da sokak sokak parke çalışması hız kazandı

Çalışmaların kapsamı:

Bodrum Belediyesi, kent genelinde uygun cadde ve sokaklarda beton kilit parke taşı ile yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde, müdürlüğün kendi ekipleri ve yüklenici firma işbirliğiyle yürütülüyor.

Belirlenen program kapsamında, 2026 yılı içinde 510 farklı cadde ve sokakta toplam 101 bin 976 metrekare parke imalatı ve tamiratı gerçekleştirildi. Çalışmalar, ihtiyaç duyulan ve altyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhlarda plan doğrultusunda ilerliyor.

Çırkan Mahallesi'ndeki uygulama:

Programın son adreslerinden biri Çırkan Mahallesi oldu. Yüklenici firma tarafından 5823 Sokak ve bağlantılı sokaklarda beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Uygulama, mahalledeki altyapı hazırlıkları tamamlanan bölümlerde sürdürülüyor.

Asfalt ve sathi kaplama çalışmaları:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parke çalışmalarının yanı sıra kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla finişerle sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamalarına da belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. Yapılan müdahaleler, hem kullanım kolaylığını hem de yol güvenliğini iyileştirmeyi hedefliyor.

BODRUM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE UYGUN CADDE VE SOKAKLARDA BETON KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.