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Matso'da başkanlık kararı cuma günü meclis oyunda belirlenecek

MATSO seçimlerinde meclis üyeliği dağılımı 21-20 eşitliğine yol açtı; salt çoğunluk sağlanamadığı için başkanlık için karar cuma günü meclis oylamasıyla verilecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Matso'da başkanlık kararı cuma günü meclis oyunda belirlenecek

matso olağan genel kurulu sonuçlandı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine başkanlık yarışı yeni bir safhaya geçti. Seçimler Çağlayan İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve süreç olaysız tamamlandı.

oy dağılımı:

Önem Gök'ün Kırmızı Listesi 17 meslek grubunun 8'ini kazanırken, mevcut başkan Seydi Tahsin Güngör'ün Mavi Listesi 7 grubun desteğini aldı. İki meslek grubunda ise Beyaz Liste üstünlük sağladı. Meclis üye sayısında Gök 21, Güngör 20 üye elde etti; başkan seçimi için gereken 24 salt çoğunluğa ulaşılamadı.

oy sayıları ve süreç:

Seçime kayıtlı 5.358 seçmenden 3.899'u sandığa gitti. Parti bazında oylar Kırmızı Liste 1.856, Mavi Liste 1.686, Beyaz Liste 324 olurken, 33 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk eksikliği nedeniyle MATSO başkanı cuma günü meclis üyelerinin oyuyla belirlenecek.

Seçimlerin ardından adaylar arasında gösterilen olgunluk dikkati çekti; kazanan listelerin temsilcileri birbirlerini tebrik ederek kucaklaştı ve süreç demokratik bir olgunluk içinde tamamlandı.

MATSO OLAĞAN GENEL KURULU, ÇAĞLAYAN İLKOKULU&#039;NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MATSO OLAĞAN GENEL KURULU, ÇAĞLAYAN İLKOKULU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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