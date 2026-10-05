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Elektrik dağıtımına çözüm arayanlara 370 bin TL'lik hızlandırma fırsatı

YEDAŞ ve üniversite iş birliğiyle düzenlenen Ar-Ge Maraton, elektrik dağıtımına yönelik yenilikçi projelere toplam 370 bin TL ödül ve mentorluk desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: İrem Özkan

Elektrik dağıtımına çözüm arayanlara 370 bin TL'lik hızlandırma fırsatı

Ar-Ge Maraton: program ve hedefleri:

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle üçüncü kez düzenlenen Ar-Ge Maraton Hızlandırma Programı, elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri desteklemeyi amaçlıyor. Program; öğrenci, akademisyen, girişimci ve işletmelerin katılımına açık şekilde yapılandırıldı.

Başvurular yalnızca Ar-Ge Maraton'un resmi internet sitesi üzerinden alınacak ve son başvuru tarihi 31 Ekim 2026 olarak belirlendi. Katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik ekiplerle başvurabilecek.

Kabuller ve değerlendirme alanları:

Projeler yedi ana kategoride kabul edilecek: Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Uygulamaları, Sürdürülebilir Enerji ve Karbon Salınımı Azaltma, Enerji Verimliliği ve Akıllı Şebekeler, Yeşil Teknolojiler ve Enerji Depolama, Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar, İleri Malzeme Teknolojileri ve Akıllı Sayaç Sistemleri ile Müşteri Deneyimi ve Dijital Hizmet İyileştirme. Bu kapsam, yapay zekâyla süreç optimizasyonundan yenilenebilir enerji ve depolama çözümlerine; akıllı sayaçlardan müşteri deneyimini iyileştiren dijital uygulamalara kadar geniş bir uygulama alanı sunuyor.

Programa Türkiye genelinden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri; akademisyenler, start-up ekipleri, girişimciler, sermaye şirketleri ve KOBİ'ler başvurabilecek. Fikir ve projelerin sektör ihtiyaçlarıyla buluşması hedefleniyor.

Değerlendirme kriterleri ve yol haritası:

Projeler; yenilikçilik düzeyi, problem tanımının doğruluğu, teknoloji olgunluğu, uygulanabilirlik, pazar potansiyeli, ekip yetkinliği, ticarileşme potansiyeli ve program hedefleriyle uyum olmak üzere sekiz kriter üzerinden değerlendirilecek. Ön değerlendirmeyi geçen projeler eğitim ve mentorluk programına davet edilecek.

Seçilen projelerden eğitim ve mentorluk desteği 21 Aralık 2026 tarihinde başlayacak programla sağlanacak; finale kalan ekipler Demo Day kapsamında jüriye sunum yapacak. Uygulanabilir bulunan projelerin YEDAŞ iş birliğiyle EPDK proje başvuru sürecine taşınması da program hedefleri arasında yer alıyor.

ödül yapısı ve beklentiler:

Ar-Ge Maraton toplam 370 bin TL ödül dağıtımına sahne olacak. Birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 50 bin TL verilecek; finale kalan ancak dereceye giremeyen son yedi projeye ise toplam 70 bin TL mansiyon ödülü sağlanacak.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi programın sektörün ihtiyaçları ile akademik birikimi bir araya getirdiğini, eğitim ve mentorluk desteğinin fikirlerin olgunlaşmasını ve sektörde karşılık bulacak çözümler geliştirilmesini sağlayacağını ifade etti. Bilgi, elektrik dağıtımının geleceğine yönelik fikri olan tüm katılımcıları Ar-Ge Maraton'a davet etti.

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ), ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ VE...

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ), ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ VE SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENEN AR-GE MARATON HIZLANDIRMA PROGRAMI, ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİLİKÇİ FİKİRLERİ BEKLİYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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