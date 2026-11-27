MCBÜ'nün EngiRank başarısı:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 sıralamasında Avrupa genelinde 229'uncu sırada yer aldı. Üniversite, makine, çevre, kimya, malzeme ve inşaat mühendislikleri ile uluslararası mühendislik listesine girerek eğitim ve araştırma görünürlüğünü artırdı.

alan bazındaki dereceler:

MCBÜ, alan bazında elde ettiği sıralamalarla dikkat çekti. Üniversitenin dereceleri şu şekilde açıklandı: makine mühendisliği 175, çevre mühendisliği 181, inşaat mühendisliği 181, kimya mühendisliği 196 ve malzeme mühendisliği 214. Bu sonuçlar, MCBÜ'nün birden çok disiplinde Avrupa düzeyinde rekabet edebildiğini gösteriyor.

değerlendirme kriterleri ve uluslararası etki:

EngiRank değerlendirmesinde bilimsel yayınlar, atıf etkisi, araştırma performansı, patentler ve üniversite-sanayi iş birlikleri gibi göstergeler esas alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye, EngiRank 2026'da 19 üniversiteyle Avrupa'da en fazla temsil edilen üçüncü ülke oldu; MCBÜ'nün beş farklı mühendislik alanında dizinlere girmesi, ülkenin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sundu.

Üniversitenin açıklamasında, bilimsel üretim, araştırma ve inovasyon kapasitesi ile sanayi iş birliklerinin geliştirilmesiyle uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye devam edeceği belirtildi. Bu sonuçlar, MCBÜ'nün mühendislik ve teknoloji odaklı araştırma kapasitesinin Avrupa düzeyindeki yerini somut verilerle ortaya koydu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, AVRUPA MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ ENGİRANK 2026 SIRALAMASINDA 229’UNCU OLDU. ÜNİVERSİTE, MAKİNE, ÇEVRE, KİMYA, MALZEME VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ OLMAK ÜZERE 5 FARKLI ALANDA AVRUPA SIRALAMASINA GİRMEYİ BAŞARDI.