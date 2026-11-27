Program ve ev sahibi:

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Bilim Yunusemre tarafından Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı bünyesindeki İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşinin konuğu Prof. Dr. Sezgin Bakırdere oldu.

Söyleşinin odağı:

Söyleşi "Kimya: Analitik Düşünme Sanatı" başlığıyla düzenlendi. Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, kimyanın yalnızca maddelerin yapısını ve özelliklerini inceleyen bir disiplin olmadığını; aynı zamanda öğrencilere analitik düşünme becerisini kazandıran, gözlem yapma ve veri değerlendirme alışkanlıklarını geliştiren bir alan olduğunu vurguladı.

Bakırdere, bilimsel araştırmalarda merakın, doğru sorular sormanın ve elde edilen verileri sorgulamanın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Bilimde ilerlemenin temelinde sorgulama kültürünün bulunduğunu, verilerin yalnızca toplanmasının yeterli olmayıp kanıtlarla değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerle etkileşim:

Programa lise ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Bakırdere, katılımcılara olaylara farklı açılardan bakabilmenin, neden-sonuç ilişkisi kurabilmenin ve karşılaşılan problemlere bilimsel çözümler üretmenin önemini anlattı. Söyleşi, öğrencilerin merak ettiklerini doğrudan uzmana sorma fırsatı bulduğu soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Etkinlik, kimyaya ilgi duyan gençlere analitik yaklaşımın hem günlük yaşam hem de akademik çalışmalar için nasıl bir fark yarattığını gösteren somut vurgu ve örneklerle tamamlandı.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN PROF. DR. SEZGİN BAKIRDERE, KİMYA BİLİMİNİN ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜNÜ ANLATTI. BAKIRDERE, BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA MERAK ETMENİN, DOĞRU SORULAR SORMANIN VE VERİLERİ SORGULAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.