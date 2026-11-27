Örümcek ipeğinden geliştirilen doku onarım malzemesi tescillendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen "Bir Doku Onarım Malzemesi" adlı buluş, TÜRKPATENT tarafından tescil edildi. Çalışma, doğadan alınan örümcek ipliğinin biyouyumlu malzemelere dönüştürülerek doku onarımı ve yara iyileştirmede kullanılmasını hedefliyor.

Buluşun hedefi ve uygulama formları:

Projede, Argiope bruennichi türü örümceklerden elde edilen ipeğin doğal yapısı korunarak çeşitli tıbbi formlara adapte edilmesi amaçlanıyor. Öngörülen uygulamalar arasında membran, yara grefti, cerrahi iplik, süngerimsi film, jel ve toz gibi farklı ürünler yer alıyor; bu formlar yara onarımında ve biyomedikal uygulamalarda farklı ihtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde tasarlandı.

Ar-ge ekibi ve süreç:

Patentli buluş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Türkeş ile Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Semra İde, Prof. Dr. Sevgi Bayarı, Prof. Dr. Akın Bacıoğlu, Prof. Dr. Nurhayat Barlas ve Prof. Dr. Nilüfer Cihangir tarafından geliştirildi. Patent başvurusu ve tescil süreci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nin ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, çalışmanın doku onarımı ve biyomedikal uygulamalarda yeni imkanlar sunabileceğini vurgulayarak araştırma ekibini tebrik etti. Elde edilen tescilin, laboratuvar buluşlarının ticarileştirilmesi ve sağlık alanında yerli çözümler üretilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İLE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEN ARAŞTIRMACILARIN ORTAK GELİŞTİRDİĞİ “BİR DOKU ONARIM MALZEMESİ” ADLI BULUŞ, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT) TARAFINDAN TESCİL EDİLMEYE HAK KAZANDI.