Vezirköprü'de öğretmenler günü etkinliği:

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü programında öğretmenler, öğrenciler için hazırladıkları sürpriz gösterilerle buluştu. Program kapsamında öğrenciler öğretmenleri için şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

öğretmenlerin harmandalı gösterisi:

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü öğretmenlerin sahneye çıkarak Harmandalı zeybeği oynaması oldu. Uyum içinde sergilenen zeybek gösterisi, öğrenciler başta olmak üzere izleyicilerden yoğun alkış aldı ve büyük beğeni topladı.

Okul bahçesinde gerçekleşen gösteri renkli görüntülere sahne oldu; hem öğrenciler hem de izleyiciler sergilenen coşkuyu uzun süre alkışlayarak kutlamalara ortak oldu. Etkinlik, Öğretmenler Günü'ne ayrı bir neşe kattı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE SAHNE ÖĞRETMENLERİN