Şehir hastanesine raylı erişim genişliyor: Samsun tramvay hattının temeli atıldı

Samsun şehir hastanesi tramvay hattı temeli törenle atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle Samsun Şehir Hastanesi / Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı’nın temeli atıldı. Projenin yatırım bedeli 6 milyar 453 milyon lira olarak açıklandı ve hattın 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

hatın güzergâhı ve istasyon düzeni:

Yeni hat toplam 13,3 kilometre uzunluğunda planlandı ve mevcut tramvay ağına Kılıçdede ile Samsunspor istasyonları arasından bağlanacak. Bu bölümde 10 istasyon inşa edilecek. Ayrıca Kamu Kampüsü’ne hizmet verecek yaklaşık 3,7 kilometrelik kılçık hat üzerinde 4 istasyon daha yapılacak. Proje tamamlandığında kentteki raylı sistem ağı 35,5 kilometreden 48,8 kilometreye yükselecek, istasyon sayısı ise 43'ten 57'ye ulaşacak.

günlük kullanım ve yolculuk sürelerindeki değişim:

Uraloğlu, yeni hattın özellikle şehir hastanesine erişimi kolaylaştıracağını ve hattın günlük yaklaşık 40 bin personel, hasta ve ziyaretçi hareketliliği oluşturması beklenen Şehir Hastanesi’ne doğrudan hizmet edeceğini belirtti. Hattın İlkadım ve Canik ilçelerine de önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Samsunspor Tesisleri istasyonundan binecek yolcular için hastane yönüne olan yolculuk imkânı yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergâh sunacak.

Bugün aynı güzergâhlarda karayoluyla zaman zaman 1 saate yakınlaşan sabah ve akşam ortalama sürelerinin, tramvay hattının devreye girmesiyle yaklaşık 20 dakikaya ineceği açıklandı; Bakan Uraloğlu bu sürenin trafikten bağımsız, konforlu ve öngörülebilir bir ulaşım sağlayacağını ifade etti.

ekonomik etkiler ve ulusal ağ bağlamı:

Bakan Uraloğlu, hattın sadece zaman tasarrufu değil aynı zamanda ekonomik geri dönüşü de olacağını söyledi. Hattın tamamlanmasının ardından 30 yıllık projeksiyona göre karayolu bakım, işletme ve zaman kazançları dikkate alındığında ekonomik kazancın yaklaşık 100 milyon dolar olacağı belirtildi. Hattın Samsun’a zaman, konfor ve güvenlik kazandıran güçlü bir kentsel yatırım olduğu vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunduğu çerçevede, son 24 yılda Samsun’a yapılan ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımlarının toplamı 120 milyar liraye yaklaşırken kentteki karayolu ve lojistik projelerine dair bilgiler de paylaşıldı. Gelemen lojistik merkezi, Havza OSB bağlantı çalışmaları ve çeşitli karayolu projelerinin sürdüğü ifade edildi.

Uraloğlu ayrıca kent içi raylı sistemlerin ulusal ölçekli seyrine dikkat çekti: Türkiye’deki kent içi raylı sistem ağının 1.058 kilometre olduğundan, bunun 452 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığından söz etti. Şu anda yapım aşamasında 145,2 kilometrelik hat çalışmalarının sürdüğü ve planlama aşamasında 253 kilometre hattın bulunduğu bildirildi.

hızlı tren ve bölgesel entegrasyon:

Samsun’daki raylı sistem yatırımlarının kent ölçeğinin ötesine geçtiğini belirten Uraloğlu, Ankara–Kırıkkale–Çorum–Samsun Hızlı Tren Hattı projesinin de ilerlediğini açıkladı. Projenin toplam uzunluğunun 293 kilometre olduğu, ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)–Çorum kesiminin yapımına başlandığı ve Çorum–Merzifon ile Merzifon–Havza kesimlerinin ihalesinin gerçekleştirildiği söylendi. Havza–Samsun arası 70 kmlik kesimin de 2027 yatırım programına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Hattın tamamlanmasıyla Ankara–Samsun arasının 2,5 saate ineceği; yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile projenin temeli atıldı. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile diğer milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

SAMSUN'DA ŞEHİR İÇİ ULAŞIMIN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ/EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TRAMVAY HATTI'NIN TEMELİ ATILDI