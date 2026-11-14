Tuzla'da kültürel miras için bakanlıkla iş birliği vurgusu

tuzla ve bakanlık görüşmesi

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Görüşmeye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de katıldı.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda, Tuzla'da bulunan kültürel mirasın korunması ve ilçede yürütülen kültür-sanat çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Yerel yönetim ile bakanlık arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, koruma uygulamaları ve sanat etkinliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında görüş alışverişi yapıldı.

tuzla'nın değerlendirmesi ve ileriye dönük adımlar:

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Bingöl, kültürel mirasını koruyan, sanat ve kültürle yaşayan bir Tuzla için yürüttükleri çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti. Bingöl, Bakan Ersoy'a nazik ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti ve ilçenin kültürel gelişimine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bu tür görüşmeler, belediye ile bakanlık arasındaki iş birliğini geliştirerek Tuzla'da yürütülen kültürel projelerin koordinasyonunu ve etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL(SOLDA), KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’U (SAĞDA) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.