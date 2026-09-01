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Aliyev: Ermenistan'la ticaret hacmini ve kara ulaşım bağlantılarını artırmaya çalışıyoruz

Aliyev, Ermenistan ile ticaret hacmini ve ürün çeşitliliğini artırma ile yeni kara ulaşım bağlantıları kurma üzerinde çalışıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Elif Demir

Aliyev: Ermenistan'la ticaret hacmini ve kara ulaşım bağlantılarını artırmaya çalışıyoruz

Aliyev: Ermenistan'la ticaret hacmini ve kara ulaşım bağlantılarını artırmaya çalışıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi için geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptığı konuşmada, komşu ülke ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ekonomik ve ulaştırma alanlarında somut adımlar atıldığını belirtti.

barış sürecine dair değerlendirme:

Aliyev, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yılı aşkın süren çatışmalara son veren barış anlaşmasının metninin paraflandığını hatırlattı. Buna paralel olarak Güney Kafkasya’da statünün değiştiğini ifade eden Aliyev, bölgenin artık bir barış bölgesine dönüştüğünü söyledi.

Konuşmasında ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında kabul ettiği dört kararın, 30 yıl sonra ve 3 yıl önce uygulandığına dikkat çeken Aliyev, bu gelişmenin uluslararası hukuk ve mekanizmaların yeniden işlev kazanması için uygun çözümler gerektirdiğini vurguladı.

ticaret ve ulaştırma hedefleri:

Aliyev, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesine yönelik somut planlardan bahsetti: Azerbaycan’ın artık Ermenistan’a petrol ürünleri tedarik ettiğini ve üçüncü ülkelerin yüklerinin transit geçişini sağladığını aktaran Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ticaretin ürün yelpazesinin genişletilmesi ve yeni kara ulaşım bağlantılarının oluşturulması konusunda ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki ekonomik normalleşmenin altyapı ve lojistik kanalları üzerinden derinleştirilmesi yönünde atılacak adımların işaretini taşıyor. Aliyev, sürecin hem bölgesel entegrasyonu hem de ticari hareketliliği artıracağını ifade etti.

BM'nin barışın uygulanmasında rolü olmadığı yönündeki değerlendirmesine de yer veren Aliyev, "Azerbaycan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen kendisi yeniden tesis etti" sözleriyle mücadelenin nihai sonuçlarının ülke tarafından sağlandığını savundu. Aliyev ayrıca, BM kararlarının kısa süre içinde uygulanmasının uygun mekanizmalarla mümkün olacağını, bunun da örgütün itibarını ve çatışma çözümündeki rolünü güçlendireceğini söyledi.

Son olarak Aliyev, Azerbaycan'ın yakın zamana kadar 4 yıl boyunca Bağlantısızlar Hareketi’ne başkanlık ettiğini anımsatarak, ülkesinin uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesine katkısını sürdüreceğini ifade etti. Aliyev’in açıklamaları, Bişkek’teki ŞİÖ’nün 25. yıl dönümü toplantısı kapsamında yapılan temasların ekonomik ve siyasi gündemini yansıtıyor.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ&#039;NDE YAPTIĞI...

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ'NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, "ERMENİSTAN İLE BİRLİKTE KARŞILIKLI TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI, TİCARETİN ÜRÜN YELPAZESİNİN GENİŞLETİLMESİ VE YENİ KARA ULAŞIM BAĞLANTILARININ OLUŞTURULMASI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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