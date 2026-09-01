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Bişkek’te Erdoğan, Putin ve Lukaşenko arasında samimi gayriresmi görüşme

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Bişkek’te Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko ile gayriresmi ve samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bişkek’te Erdoğan, Putin ve Lukaşenko arasında samimi gayriresmi görüşme

Toplantının kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkekte düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Görüşme resmi gündem dışında, gayriresmi bir çerçevede gerçekleştirildi.

Görüşme atmosferi:

Üç lider arasındaki buluşma, resmi protokolden uzak ve samimi bir havada geçti. Toplantıya dair paylaşılan görüntülerde liderler arasındaki yakın diyalog ve rahat atmosfer objektiflere yansıdı.

Zirve bağlamı ve önemi:

Bu tür gayriresmi görüşmeler, zirve marjında liderler arasında doğrudan temas fırsatı sunuyor. Bişkek’teki bu buluşma da liderler arasındaki iletişimi pekiştirme ve zirve gündemine paralel temasların sürdürülmesi bakımından dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK&#039;TE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN VE BELARUS...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK'TE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN VE BELARUS DEVLET BAŞKANI ALEKSANDR LUKAŞENKO İLE SAMİMİ BİR GAYRİRESMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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