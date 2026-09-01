Başkan Kurnaz: İlkadım’ı birlikte daha yaşanabilir ve modern kılacağız

İlkadım Belediye Meclisi Eylül ayı açılış toplantısı

İlkadım Belediye Meclisi Eylül Ayı Açılış Meclisi Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda meclis gündem maddeleri ele alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Kurnaz, hemşehrilerine daha iyi hizmet sunma hedefini yineleyerek, ilçeyi daha konforlu ve kullanışlı bir kent haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

KKTC’deki kazaya ilişkin taziye ve beklentiler:

Başkan Kurnaz, konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan yolcu gemisi kazası nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor ifadelerini kullanan Kurnaz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi ve kayıp vatandaşların bir an önce bulunmasını temenni etti.

Kent vizyonu ve meclis gündemi:

Kurnaz toplantıda, İlkadım için yürütülen projelerin önceliğinin vatandaş konforu, estetik, güvenlik ve kullanım kolaylığı olduğunu belirtti. Meclis üyelerinin de sürece aktif katkı verdiğini söyleyen Kurnaz, "İlkadım’ı hep birlikte daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getireceğiz" diyerek ortak çalışma çağrısında bulundu. Gündemdeki maddelerin komisyonlara gönderilmesiyle belediye yönetiminin planlı ve ortak karar alma sürecini sürdürdüğü kaydedildi.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, “İLKADIM’I HEP BİRLİKTE DAHA YAŞANABİLİR VE MODERN BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ” DEDİ. İLKADIM BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI AÇILIŞ MECLİSİ TOPLANTISI, İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLKADIM BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, MECLİS GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLEREK İLGİLİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ.