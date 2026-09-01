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Bişkek zirvesinde Erdoğan ve Sadır Caparov ikili görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bişkek zirvesinde Erdoğan ve Sadır Caparov ikili görüşme yaptı

Erdoğan ve Sadır Caparov'ın Bişkek buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştirdiği ikili temaslar zincirinin bir parçası olarak kaydedildi.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma, zirvenin sağladığı çerçeve içinde gerçekleşti ve liderlerin kısa süreli yüz yüze teması olarak bildirildi. Toplantı, tarafların üst düzey temaslarını sürdürme eğilimini göstermesi bakımından önem taşıyor.

bölgesel diplomasi ve ikili temaslar:

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında yapılan bu tür görüşmeler, bölgesel işbirliği ve çok taraflı gündemlerde koordinasyon sağlama imkânı sunuyor. Erdoğan ile Sadır Caparov arasındaki görüşme de bu bağlamda ele alındı ve iki liderin Bişkek ziyaretindeki ikili temasların parçası olarak not edildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK&#039;TE KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV İLE BİR...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK'TE KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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