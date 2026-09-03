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Melikgazi'de gönüllere dokunan akşam: Talha Bora Öge ve Orkestrası İldem'de

Melikgazi Belediyesi, Talha Bora Öge ve Orkestrası'nı 4 Eylül Cuma 20.00'de İldem Yeşilyurt Parkı'nda ağırlıyor; tüm ilçe sakinleri davetli.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Melikgazi'de gönüllere dokunan akşam: Talha Bora Öge ve Orkestrası İldem'de

Melikgazi'de gönüllere dokunan akşam: Talha Bora Öge ve Orkestrası İldem'de

Melikgazi Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat programları kapsamında Talha Bora Öge ve Orkestrası'nı ağırlamaya hazırlanıyor. Şiirleri ve özgün yorumuyla tanınan sanatçı ve ekibi, yerel halkla buluşarak hem müzik hem de edebi atmosfer sunacak.

etkinlik detayları:

Konser, 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İldem Yeşilyurt Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında şiir ve türkülerin harmanlandığı bir repertuarın sahnelenmesi planlanıyor ve Melikgazi'deki programların bir parçası olarak ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

belediyenin hedefi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Palancıoğlu, etkinlikle ilgili olarak Melikgazi'mizde yarın akşam gönüllere dokunacak muazzam bir konserde vatandaşlarımızla buluşacağız şeklinde konuştu ve Talha Bora Öge ile orkestrasının şiirler ile türkülerin harmanlandığı unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacağını belirtti.

Belediye, sadece altyapı ve hizmet projeleriyle sınırlı kalmayıp sosyal hayatı zenginleştiren programlara da önem verdiğini ifade ederek, tüm ilçe sakinlerini bu özel akşamı paylaşmaya davet ediyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE İLÇENİN SOSYAL HAYATINA RENK KATMAYA DEVAM...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE İLÇENİN SOSYAL HAYATINA RENK KATMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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