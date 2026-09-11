Melikgazi'de Necip Karakaya ile nostaljik akşam

melikgazi'de nostaljik şarkılar gecesi

Melikgazi Belediyesi, kültür ve sanat takvimine Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin tanınmış isimlerinden Necip Karakaya ile bir konser ekliyor. İlçede sosyal ve kültürel hayatı nitelikli etkinliklerle canlı tutmayı amaçlayan belediye, müzikseverleri bu özel geceye davet ediyor.

etkinlik detayları:

Konser, Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Programda nostaljik müziğin seçkin eserleri, Necip Karakaya'nın yorumuyla dinleyicilerle buluşacak ve akşam boyunca klasikleşmiş şarkılar ön plana çıkacak.

belediyenin kültür politikası:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Melikgazi olarak yalnızca fiziksel altyapıyı değil, ilçemizin kültürel dokusunu da güçlendirmeyi görevimiz olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli ve anlamlı etkinliklerle nefes aldığı, sanatla buluştuğu bir Melikgazi inşa etmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin değerli yorumcularından Necip Karakaya'yı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Melikgazi'de kültür sanat etkinlikleri hiç durmaz. 12 Eylül Cumartesi akşamı İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda tüm müzikseverleri ve hemşehrilerimizi bu eşsiz konsere bekliyoruz."

Belediye, düzenlediği konserlerle hem ilçenin kültürel repertuarını zenginleştirmeyi hem de vatandaşlara sanatla buluşma imkânı sunmayı hedefliyor. Tüm hemşehriler ve müzikseverler geceye davet edildi.

MELİKGAZİ'YE KESİNTİSİZ HİZMET SUNAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE TÜRK SANAT VE TASAVVUF MÜZİĞİNİN TANINMIŞ İSİMLERİNDEN NECİP KARAKAYA İLE NOSTALJİK ŞARKILAR KONSERİ İLE DEVAM EDİYOR.