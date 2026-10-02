Melikgazi'de tesislere erişim tek platformla 7/24 kolaylaştı

Melikgazi'de tüm tesis hizmetleri tek adreste:

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içindeki sosyal ve sportif tesislere erişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yeni dijital hizmetini kullanıma sundu. Vatandaşlar artık belediyeye gitmeden, evrak teslimi ve fiziki başvuru zorunluluğu olmadan işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

portalın sunduğu imkanlar:

Yeni portal tesisler.melikgazi.bel.tr aracılığıyla Melikgazi Belediyesi'ne bağlı spor salonları, spor kursları ve kütüphaneler başta olmak üzere tüm tesis hizmetlerine 7/24 erişim sağlanıyor. Kullanıcılar online olarak kurs başvurusu yapabiliyor, üyelik süreçlerini başlatıp güncelleyebiliyor ve salon ya da loca rezervasyonlarını anlık takip edebiliyor.

Portal üzerinden yapılan başvurular ve ödemeler, hızlı ve pratik bir akışla tamamlanıyor; sıra bekleme veya yüz yüze işlem gereksinimi ortadan kalkıyor. Böylece hem bireysel kullanıcılar hem de aileler tesis hizmetlerine daha kısa sürede ve daha planlı şekilde ulaşabiliyor.

işlem kolaylığı ve güvenlik:

Sistem, rezervasyon ve ödemelerin kesintisiz işlemesine olanak veren bir altyapı üzerine kuruldu. Güvenli online ödeme altyapısı sayesinde ödemeler dijital ortamda tamamlanıp doğrudan kullanıcı üyeliklerine tanımlanıyor. Bu yapı, işlem takibini şeffaflaştırırken belediye hizmetlerinin erişilebilirliğini de artırıyor.

Melikgazi Belediyesi, dijitalleşme adımıyla hem vatandaş memnuniyetini yükseltmeyi hem de kamu hizmetlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor. Sistemin kullanıma açılmasıyla birlikte tesis dolulukları, kurs kontenjanları ve rezervasyon durumları daha etkin yönetilebilecek.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Melikgazi’de geleceğe dönük dijital hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemize kazandırdığımız modern spor tesislerimizi, kültür merkezlerimizi ve kütüphanelerimizi vatandaşlarımıza en konforlu şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. tesisler.melikgazi.bel.tr adresimiz üzerinden spor kurslarımızdan kütüphanelerimize, loca rezervasyonlarından üyelik güncellemelerine kadar tüm hizmetleri dijital ortama taşıdık. Vatandaşlarımız ödemelerini online yapıp işlemlerini doğrudan kendi üyeliklerine tanımlayabiliyor. Belediyeye gelmeden, kendi evlerinin konforunda tüm tesis işlemlerini kolaylıkla halledebiliyorlar. Tüm hemşehrilerimizi tesislerimizin imkanlarından faydalanmaya ve online sistemimizi deneyimlemeye davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlar, yeni portalı kullanarak hem zaman kazanacak hem de belediye hizmetlerine daha şeffaf ve takip edilebilir şekilde erişebilecek. Melikgazi Belediyesi, dijital dönüşüm adımlarını sürdüreceğini ve hizmet ağını genişletmeye devam edeceğini belirtiyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, İLÇEDE GELECEĞE DÖNÜK DİJİTAL HİZMETLERLE VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDIKLARINI SÖYLEDİ.