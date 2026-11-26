Kaza nasıl gerçekleşti:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan A.U. (70) adlı kadına tramvay çarptı. Olay, bölgeden geçenlerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

Ekip müdahalesi ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde görevli ekipler, tramvayın sürücüsü olarak belirtilen vatmanı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ekiplerce sürdürülüyor ve olay yerinde incelemeler yapıldı.

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