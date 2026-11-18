Melikgazi Belediyesi'nden kentsel dönüşüm kapsamında konut satışı

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 20 daireyi 26 Kasım Perşembe günü düzenleyeceği ihaleyle satışa çıkarıyor. Daireler, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi (Küçükali) mahallelerinde yer alıyor.

satış koşulları:

İhale kapsamındaki konutlar 2+1, 3+1 ve 4+1 büyüklüklerinde sunuluyor. Alımda uygulanan finansman imkanları arasında %25 peşinat ve 24 ay vade seçenekleri bulunuyor; bu koşullar modern ve konforlu konut arayanlar için cazip bir fırsat oluşturuyor.

ihale ve başvuru bilgileri:

Açık ihale, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Belediye duyurusunda hak sahiplerinin ihaleye katılarak teklif verebilecekleri belirtildi.

belediye yetkililerinin açıklaması:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin ilçede yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'yi geliştirmek ve vatandaşlara daha güvenli, sağlam ve modern konutlar sunmak için farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti ve ilgilileri ihaleye davet etti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, YILDIRIM BEYAZIT VE BATTALGAZİ (KÜÇÜKALİ) MAHALLESİ'NDE BULUNAN VE MÜLKİYETİ KENDİSİNE AİT OLAN 20 ADET DAİRENİN SATIŞINI 26 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ DÜZENLEYECEĞİ İHALE İLE GERÇEKLEŞTİRECEK.