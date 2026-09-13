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meme kanserini yenen kadın şehir turuyla sevinci paylaştı

Muğla'da 45 yaşındaki Sultan Erdem, 12 Kasım 2025'te başlayan 10 aylık tedavisinin ardından meme kanserini yenip sevinci için araca yazı yazdırdı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

meme kanserini yenen kadın şehir turuyla sevinci paylaştı

Muğla'da kanseri yenen çiftin kutlama turu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 45 yaşındaki Sultan Erdem, yakalandığı meme kanserini uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenmenin sevincini sıradışı bir kutlama ile paylaştı. Erdem ile eşi, araçlarının arkasına büyük harflerle "Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın" yazdırıp şehir turu yaptı; şehir merkezinde ve çevre yolunda geçen sürücüler kornaya basarak çifte destek verdi.

Kutlama turunun detayları:

Erdem çiftinin turu, Menteşe şehir merkezinde başladı ve Muğla çevre yolunda devam etti. Sürücüler yazıyı görüp kornaya basarak anlık destek gösterisinde bulundu; bu görüntüler, hem çiftin mutluluğunu artırdı hem de çevredeki birçok kişiye moral verdi. Araç arkasına yazılan mesajın sadeliği, dikkat çekici olmasının yanında kutlamayı doğrudan toplumla paylaşmanın bir yolu oldu.

Tedavi süreci ve kişisel açıklamalar:

Sultan Erdem, tedaviye 12 Kasım 2025 tarihinde başladığını ve 10 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti. Erdem, yaşadıklarını şöyle özetledi: "Öncelikle şifayı veren Allah, her halükarda. Çok şükür atlattım. Baştan bu yana zaten inanıyordum kendime. Moralimi çok düşürmedim. Muğlalıyım. Arkadaşlarım ve akrabalarım sayesinde yendim çok şükür. Eşim bu süreçte 7/24 yanımdaydı. 10 ay oldu. Bugün tam 10 ayı geride bıraktım. 12 Kasım’da tedaviye başladım. Çok şükür atlattım. Bu süreci gülerek, gülümseyerek yani çaresi bulunabilecek şeyler. Teknoloji gelişti yani çok şükür Allah’ımıza çok şükür. Konvoy yapıyoruz. Destekliyor herkes" dedi.

Konuşmasında inanç, aile desteği ve tedavi sürecindeki pozitif yaklaşımının önemine vurgu yapan Erdem, moralin tedavideki yerini özellikle ön plana çıkardı. Çiftin bu paylaşımı, çevresindekiler tarafından sıcak karşılandı ve kısa sürede yerel ilgi topladı.

Hikâye, kanserle mücadelede yalnız tıbbi tedavinin değil, toplumsal desteğin ve bireysel umudun da rol oynadığını hatırlatıyor. Muğla'da yaşanan bu kutlama, hem kişisel bir sevinci hem de dayanışma duygusunu görünür kıldı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE 45 YAŞINDAKİ SULTAN ERDEM YAKALANDIĞI MEME KANSERİNİ UZUN BİR TEDAVİ...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE 45 YAŞINDAKİ SULTAN ERDEM YAKALANDIĞI MEME KANSERİNİ UZUN BİR TEDAVİ SONRASI YENMENİN MUTLULUĞUNU EŞİ İLE BİRLİKTE ARAÇLARININ ARKASINA ‘KANSERİ YENDİM, KUTLAMAK İÇİN KORNAYA BASIN’ YAZISI YAZARAK ŞEHİR TURU YAPTILAR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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