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Menteşe'de caddeye çıkış sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Menteşe'de İsmet Çatak Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı, sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 19:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Menteşe'de caddeye çıkış sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Menteşe'de caddeye çıkış sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olayda otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, 48 AGH 031 plakalı otomobil, Pazar Sokak'tan caddeye çıkmak istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 ABE 801 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yaralandı.

Acil müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili resmi bir sağlık durumu açıklaması yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası ilgili birimlerce inceleme çalışması başlatıldı. Olay yerindeki deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın oluş şekli yetkililerce değerlendiriliyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GENÇ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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