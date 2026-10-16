Öğrenci dalgası dördüncü gününde: tırmanan gerilim ve gözaltılar

tiran'da tansiyon yükseldi:

Arnavutluk'ta üniversite ve lise öğrencilerinin öncülüğünde süren protestolar dördüncü gününde de devam etti. Başkent Tiran'da ders boykotu yapan öğrenciler, Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü; göstericiler binaya taş ve diğer sert cisimler attı. Polis, binanın önünde yoğunlaşan kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler ayrıca Ekonomi Bakanlığı binasının kapısını ateşe vermeye çalıştı ve binanın duvarlarına "Son yaklaşıyor" ile "Devlet yok" sloganları yazıldı. Tiran'da çöp konteynerlerinin yakılması, polis üzerine taş atılması ve çevresel tahribat nedeniyle kentte sert görüntüler oluştu.

diğer kentler ve gözaltılar:

Protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı; Avlonya, Leş, İşkodra, Elbasan ve Burrel gibi merkezlerde de gösteriler düzenlendi. Yetkililer, Korça (Görice) kentindeki gösterilerde 2 kişinin gözaltına alındığını ve toplam 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Avlonya'da polisle öğrenciler arasında çatışmalar kaydedilirken, Leş'te göstericiler bazı eşyaları ateşe verdi, trafik levhaları ve güvenlik bariyerlerini söktü. Bir grup lise öğrencisinin okul camlarını taş ve sert cisimlerle kırdığı bildirildi.

yetkililerin ve uluslararası temsilciliklerin tepkisi:

Başbakan Edi Rama, istifa çağrılarına karşı çıkarak vatandaşlara sabırlı olma ve şiddetin yön tayin etmesine izin vermeme çağrısında bulundu. Rama, "Biraz huzur uğruna şiddete boyun eğmemiz gerektiğini söyleyenler yanılıyor. Çünkü huzur uğruna şiddete boyun eğmek, huzuru ve doğru yolu uzun süreliğine kaybetmek demektir" sözlerini kullandı.

Rama ayrıca, "Bunlar geride kalacak. Bütün bunlar geçtiğinde, önceki sınavlarda olduğu gibi daha güçlü ve önümüzdeki ortak zorlukların daha da farkında olacağız" diyerek şiddete taviz verilmeyeceğini belirtti. Başbakan, olayların ülkenin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşanmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

birleşmiş milletler ve güvenlik endişeleri:

Birleşmiş Milletler'in Arnavutluk ofisi çatışmaların şiddetlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek tüm taraflara şiddetten kaçınma ve diyaloga dönme çağrısı yaptı. BM açıklamasında, Tiran'daki protestolar sırasında son dönemde yaşanan şiddet eylemleri ve gerilimin tırmanmasından endişe edildiği vurgulandı.

Bu gelişmelerin ardından Japonya ve İsrail büyükelçilikleri Tiran'daki gösteriler nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya alma kararı aldı.

protestoların arka planı:

Protestolar 13 Ekim'de Tiran'da başlayıp ülke geneline yayıldı. Gösteriler, üniversitelerdeki sorunlar, eğitim maliyetleri ve yolsuzluk iddiaları üzerine yoğunlaştı; katılımcılar mevcut ekonomik ve eğitim koşullarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediyor.

Gerginlik ve çatışmaların sürdüğü ortamda yetkililerin açıklamaları, uluslararası çağrılar ve kentlerdeki gözaltılar, Arnavutluk'taki krizin daha fazla diyalog ve güvenlik önlemi gerektirdiğini gösteriyor.

Arnavutluk'ta ağırlıklı olarak üniversite ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolar dördüncü gününde devam ederken, polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Korça kentindeki protestolarda 2 kişi gözaltına alındı. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, başkent Tiran'da Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü, Ekonomi Bakanlığı'nın kapısını ateşe vermeye çalıştı.