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Şanlıurfa ve Birecik'te uyuşturucu ticaretine ağır darbe: 13 kişi tutuklandı

Şanlıurfa ve Birecik'te düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 19:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa ve Birecik'te uyuşturucu ticaretine ağır darbe: 13 kişi tutuklandı

Operasyonun detayları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Birecik Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilere yönelik adli ve teknik takipler sonucunda çok sayıda kişi ve uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 700 gram skunk, 13,35 gram sentetik kannabinoid, 12,06 gram metamfetamin, 1,33 gram eroin ve 1,09 gram esrar ile birlikte 16 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanımına yarayan 3 cam aparat yer aldı. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 72 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Toplam 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyondan sonra, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler 15 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 13 kişi tutuklandı, 1 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi ve kalan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen miktar ve malzemelerin bölgedeki ticari dağıtım ve kullanım zincirleri açısından önemli olduğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Bu tür operasyonlar, bölgede suç gelirlerinin ve halk sağlığını tehdit eden maddelerin dolaşımını engellemeyi amaçlıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; adli süreçte elde edilen delillerin detaylandırılmasıyla birlikte olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA VE BİRECİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 16...

ŞANLIURFA VE BİRECİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 16 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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