Dolar 49,5199 +0,11%
Euro 55,6226 +0,17%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,73 +0,26%
EUR/USD 1,1227 +0,06%
Brent Petrol 109,23 +3,13%
--°

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağı çökertildi, 20 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli operasyonda banka hesaplarında 2 milyar liralık işlem tespit edilen 22 şüpheliden 20'si tutuklandı; mal varlıklarına el konuldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 19:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağı çökertildi, 20 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağı çökertildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddialarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturmanın esas bulguları:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon ve ele geçenler:

Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlem yapıldı; yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 6 araç ve 1 taşınmaz ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu.

Adliyeye sevk ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve kovuşturma süreci, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 20&#039;Sİ TUTUKLANIRKEN, 2&#039;Sİ...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 20'Sİ TUTUKLANIRKEN, 2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin merkezli operasyonda DEAŞ'ın finans ağı hedef alındı: 3 tutuklama
images

Yağış iki kazaya yol açtı: otomobil bankete düştü, yardım için duran minibüse ça...
images

İstiklal Marşı'ndan dizeler okuyup bunun kendisi için yazıldığını söyleyen İmamo...
images

Şanlıurfa ve Birecik'te uyuşturucu ticaretine ağır darbe: 13 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Geleceğin mühendisleri KARDEMİR tesislerinde teoriyi sahada test etti

Mersin merkezli operasyonda DEAŞ'ın finans ağı hedef alındı: 3 tutuklama

Roma'da buluşma: TBMM başkanı Numan Kurtulmuş İslam Merkezi'ni ziyaret etti

Bursa'da yağış sonrası sahil temizliği: ekipler kıyıyı onarım için hazırladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı