Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağı çökertildi, 20 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis ağı çökertildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddialarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturmanın esas bulguları:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon ve ele geçenler:

Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlem yapıldı; yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 6 araç ve 1 taşınmaz ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu.

Adliyeye sevk ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve kovuşturma süreci, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 20'Sİ TUTUKLANIRKEN, 2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.