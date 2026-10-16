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sel sularına kapılan eski muhtarın cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de Yarımca açıklarında denizde bulunan cesedin, Başiskele'de sel sularına kapılan muhtar Mustafa Kedikli'ye ait olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

sel sularına kapılan eski muhtarın cesedi denizde bulundu

olay yeri ve bulunma şekli:

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında deniz polisi tarafından bir ceset bulundu. Yapılan ilk tespitler, denizde bulunan cansız bedenin, önceki gün Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolduğunu bildirilen kişinin kimliğine uyduğunu gösterdi.

arama çalışmaları ve tespit:

Başiskele’de yaşanan sel sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp şahıs için denizde arama faaliyetleri sürdürülmüştü. Güvenlik birimlerinin ve deniz polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, bulunan cesedin Mustafa Kedikli olduğu tespit edildi. Yetkililer, kimlik doğrulama ve gerekli tespit işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

valilikten açıklama:

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Başiskele ilçemizde sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşımız Mustafa Kedikli’nin yürütülen arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİ YARIMCA AÇIKLARINDA DENİZDE BULUNAN CESEDİN, SEL SULARINA KAPILAN ESKİ...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİ YARIMCA AÇIKLARINDA DENİZDE BULUNAN CESEDİN, SEL SULARINA KAPILAN ESKİ MUHTAR MUSTAFA KEDİKLİ'YE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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