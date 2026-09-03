Dolar 48,3108 +0,03%
Euro 56,2615 +0,23%
Bist 13.962,31 -0,63%
Altın Gram 6.959,54 +1,50%
EUR/USD 1,1613 +0,19%
Brent Petrol 96,64 +1,06%
--°

Menteşe'de geleneğin tadı: 5. uluslararası düğün yemekleri festivali 4-5 eylül'de

Muğla'nın Menteşe ilçesi 4-5 eylül'de 5. uluslararası düğün yemekleri festivaline ev sahipliği yapacak; geleneksel lezzetler, atölye, kortej ve konser olacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Menteşe'de geleneğin tadı: 5. uluslararası düğün yemekleri festivali 4-5 eylül'de

Menteşe 5. uluslararası düğün yemekleri festivaline hazırlanıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi, geleneksel düğün mutfağı ve kültürel mirası buluşturan 5. Muğla Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek etkinlikler 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve hem yerel hem de uluslararası damak zevklerine odaklanacak.

Programın öne çıkanları:

Festival, 4 Eylül Perşembe günü düzenlenecek kokteyl ve açılış programıyla başlayacak. İlk günün akışı içinde yer alan etkinlikler arasında geleneksel kına gecesi ve Arasta'da organize edilecek fasıl programı bulunuyor. Bu etkinlikler, düğün ritüellerinin sosyokültürel boyutunu ön plana çıkaracak şekilde düzenlenecek.

Atölyeler, kortej ve final:

5 Eylül Cuma günü ise festivalin ikinci gününde Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı kurulacak. Gün boyunca Slow Food yemek atölyeleri, çocuk tiyatrosu, geleneksel kapma yarışması ve büyük bir keşkek partisi ziyaretçilere sunulacak. "Damat Evi" ve "Kız Evi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ise erkek evinden kız evine uzanan renkli bir geçit töreni olarak programda yer alıyor.

Etkinlik maratonu farklı dans gösterileriyle zenginleşecek ve festival, sahne alacak olan sanatçı Tolga Çandar'ın konseriyle son bulacak. Organizasyon, hem yerel lezzetlerin tanıtımına hem de toplumun kültürel pratiklerinin yaşatılmasına odaklanıyor.

MENTEŞE, 5. ULUSLARARASI DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

MENTEŞE, 5. ULUSLARARASI DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı
images

Kartepe'de gençlere yönelik çağdaş etüt merkezi tamamlanmak üzere
images

Tramvay ekranlarında Astakoz ve Mavi Yengeç ile ulaşım adabı öğretiliyor
images

Ucuz parça kısa ömürlü olunca cebinizden daha fazla çıkıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

İlter Sağırsoy'un kayınbabası için Tuzköy'de siyasetçiler ve yakınlarıyla veda

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı