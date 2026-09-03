Menteşe'de geleneğin tadı: 5. uluslararası düğün yemekleri festivali 4-5 eylül'de

Menteşe 5. uluslararası düğün yemekleri festivaline hazırlanıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi, geleneksel düğün mutfağı ve kültürel mirası buluşturan 5. Muğla Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek etkinlikler 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve hem yerel hem de uluslararası damak zevklerine odaklanacak.

Programın öne çıkanları:

Festival, 4 Eylül Perşembe günü düzenlenecek kokteyl ve açılış programıyla başlayacak. İlk günün akışı içinde yer alan etkinlikler arasında geleneksel kına gecesi ve Arasta'da organize edilecek fasıl programı bulunuyor. Bu etkinlikler, düğün ritüellerinin sosyokültürel boyutunu ön plana çıkaracak şekilde düzenlenecek.

Atölyeler, kortej ve final:

5 Eylül Cuma günü ise festivalin ikinci gününde Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı kurulacak. Gün boyunca Slow Food yemek atölyeleri, çocuk tiyatrosu, geleneksel kapma yarışması ve büyük bir keşkek partisi ziyaretçilere sunulacak. "Damat Evi" ve "Kız Evi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ise erkek evinden kız evine uzanan renkli bir geçit töreni olarak programda yer alıyor.

Etkinlik maratonu farklı dans gösterileriyle zenginleşecek ve festival, sahne alacak olan sanatçı Tolga Çandar'ın konseriyle son bulacak. Organizasyon, hem yerel lezzetlerin tanıtımına hem de toplumun kültürel pratiklerinin yaşatılmasına odaklanıyor.

MENTEŞE, 5. ULUSLARARASI DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK