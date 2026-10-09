Eskişehir'de yarım kalan hayaller: 80 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, ev almak isteyen birçok kişi, bir müteahhit tarafından dolandırıldıklarını öne sürüyor. Mağdurların iddiasına göre farklı tarihlerde satışa çıkarılan bazı daireler birden fazla kişiye satıldı; bazı projelerse inşaat aşamasında yarım bırakıldı. Toplam zararın yaklaşık 80 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor.

Şikayetçiler, yurt dışına kaçtığını iddia ettikleri müteahhitin Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'taki ofisinin önünde bir araya geldi. Mağdurlar, hem ev hayallerinin suya düştüğünü hem de maddi zarar gördüklerini belirterek yetkililerden müdahale talep ediyor. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

mağdurların anlatımları:

55 yaşındaki Ali Narinç, peşin para vererek satın aldığı dairenin aynı zamanda 3-5 kişiye daha satıldığını söyledi. Ali Narinç, toplam zararının 4 milyon TL olduğunu, benzer durumda 7 kişiyi bildiğini ve toplam zararın 80 milyon TL civarında olduğunu ifade etti. Narinç, ayrıca müteahhitin operasyonu aile üyeleriyle yürüttüğünü, paraların müteahhitin oğlunun üzerine aktarıldığını iddia etti.

52 yaşındaki Ercan Kaya ise yaklaşık 1,5 yıldır müteahhitin işleri için sıva yaptığını ve bunun karşılığında yaklaşık 7 milyon TL değerinde iş yaptığı bilgisini verdi. Kaya, kendisine iki daire verildiğini, bunlardan birinin tapusunu alabildiğini ama diğerinin inşaatta kalıp halinde olduğunu anlattı. Kaya, mağduriyetinin çevresinden borç alarak oluştuğunu ve müteahhitin birkaç şantiyesinin yarım bırakıldığını söyledi.

adli süreç ve talepler:

Mağdurlar, gittikleri karakol ve emniyet müdürlüğünde şikayetçi olduklarını, adli sürecin devam ettiğini belirtiyor. Ercan Kaya, şikayet sürecinde verdiği ifadeleri ve uzun süre karakolda kaldığını aktarırken, bazı mağdurların kendilerinden şikayetçi olunduğunu da dile getirdi.

Mahallede tanınan bir esnaf olduğunu söyleyen diğer mağdurlar ise bu grubun aile şirketi gibi faaliyet gösterdiğini, çok sayıda kişiyi mağdur ettiklerini belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi. Mağdurlar, ev hayallerinin yarım kaldığını, maddi ve sosyal yaşamlarında ağır etkiler oluştuğunu vurguluyor ve sürecin takipçisi olacaklarını söylüyorlar.

ESKİŞEHİR'DE EV ALMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA KİŞİYİ YAKLAŞIK 80 MİLYON TL DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN BİR MÜTEAHHİTTİN YURT DIŞINA KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ. HEM EV HAYALLERİNİN SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ HEM DE MADDİ ZARARA UĞRADIĞINI BELİRTEN MAĞDURLAR, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.