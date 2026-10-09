Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3475 +0,15%
Bist 12.244,29 +0,25%
Altın Gram 6.680,27 +1,30%
EUR/USD 1,1222 +0,06%
Brent Petrol 102,90 -1,32%
--°

Valilikte hizmet odaklı değerlendirme: Adıyaman'da hız ve verimlilik ön planda

Vali Abdullah Küçük başkanlığında Adıyaman'da yapılan toplantıda kamu hizmetlerinde hız, etkinlik ve koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Valilikte hizmet odaklı değerlendirme: Adıyaman'da hız ve verimlilik ön planda

Valilik başkanlığında değerlendirme toplantısı:

Adıyaman'da valilikte düzenlenen toplantı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Adıyaman genelinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı ve hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine yönelik tespitler paylaşıldı.

Toplantıda öne çıkan konular:

Gündemde öncelikli olarak kamu hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar, kurumların ihtiyaç ve talepleri ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular yer aldı. Katılımcılar, hizmet süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik uygulamaları değerlendirip çözüm önerileri üzerinde durdu.

Vatandaşların taleplerine daha kısa sürede yanıt verebilmek için hız, etkinlik ve verimlilik unsurlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve bilgi paylaşımının yoğunlaştırılmasıyla hizmet kalitesinin yükseltilmesine çalışılacağı ifade edildi.

Sonuç ve takip adımları:

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından, ilgili birimlerin tespit edilen ihtiyaçlara göre çalışmalarını sürdürmesi ve koordinasyon mekanizmalarının etkinleştirilmesi kararlaştırıldı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

ADIYAMAN’DA KAMU HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK BAŞKANLIĞINDA...

ADIYAMAN’DA KAMU HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oltu Kale Meydanı'nda 650 öğrenciye animasyon şöleni
images

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu
images

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi
images

Kutso'da birlik mesajı: Esin Güral Argat yeniden başkanlığa seçildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren kardeşlerin birlikte çekilmiş fotoğrafı geride kaldı

Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı

çukuru atlatmaya çalışırken kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya neden oldu

Hukukun sınırlarını genişleten yargıç Navi Pillay'e Nobel Barış Ödülü

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor