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Tribünleri dolduralım: Veysel Bilen'den Samsunspor'a yeni sayfa çağrısı

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, taraftarlara Trabzonspor maçından başlayarak kırgınlıkları geride bırakıp tribünleri doldurma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tribünleri dolduralım: Veysel Bilen'den Samsunspor'a yeni sayfa çağrısı

basın toplantısında birlik mesajı:

Samsunspor yöneticileri, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün geleceğine dönük görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya icra kurulu üyeleri Zeycan Yıldırım, Veysel Bilen, Soner Soykan, Suat Çakır, Fuat Çapa, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Koray Yalçın katıldı.

Toplantının ardından konuşan Başkan Vekili Veysel Bilen, “Biz Samsunspor Futbol A.Ş. olarak bütünleşme anlamında toplantı düzenledik. Her ay çeşitli vesilelerle bu toplantılar devam edecek. Çok güzel, çok verimli bir program oldu. Çok yararlı görüş alışverişlerinde bulunduk. Temenni ediyorum, bu olumlu havanın yarından başlayarak hem takımımıza hem şehrimize hem taraftarımıza hem de camiamıza, sizin kanalınızla iletilecek mesajlar dolayısıyla çok olumlu yansımaları olacak” diyerek düzenli iletişim vurgusu yaptı.

taraftarlara çağrı ve kırgınlıklara ilişkin değerlendirme:

Bilen, yöneticilere kızılabileceğini ancak bunun takıma ve sevdaya dönmemesi gerektiğini belirtti: “Yeni sayfa açalım, Samsunspor’a küsmeyelim, kızmayalım, kırılmayalım”. Ayrıca, “Bizler faniyiz, gelip geçiciyiz, baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdamız” sözleriyle kulübün sürekliliğine dikkat çekti.

Bilen, taraftarları geçmişte bazı vesilelerle tribünlerde olmayanların yeniden kol kola girmeye davet etti. “İnanıyorum ki sahada ter döken futbolcu kardeşlerim, tribünleri dolu bir statta çok daha başarılı neticeler alacaklar. Hepimizin göğsünü kabartacaklardır. Samsunspor’un itici gücü taraftarıdır. Taraftarlarımızı Trabzonspor maçından başlayarak tekrar eskiden olduğu gibi tribünleri doldurmaya davet ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, “Bize kızabilirler, küsebilirler, kırılabilirler ama lütfen sevdamıza ve Samsunspor’a küsmeyalım, kırılmayalım, kızmayalım. Bir tek Samsunspor var, başka Samsunspor yok. Sevdamız Samsunspor ve biz bize yeteriz diyorum” mesajı paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

SAMSUNSPOR BAŞKAN VEKİLİ VEYSEL BİLEN, TARAFTARLARA SESLENEREK TRABZONSPOR MAÇIYLA BİRLİKTE...

SAMSUNSPOR BAŞKAN VEKİLİ VEYSEL BİLEN, TARAFTARLARA SESLENEREK TRABZONSPOR MAÇIYLA BİRLİKTE TRİBÜNLERİ DOLDURMAYA DAVET EDERKEN, BU MAÇLA BİRLİKTE YENİ SAYFA AÇMA ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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