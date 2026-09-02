Merkezefendi'de palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Merkezefendi'de palet fabrikasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 82. Sokak üzerinde bulunan bir palet fabrikasında öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. İşletme sahibi olarak kayıtlarda adı geçen G.S.'ye ait fabrikada önce dumanların, ardından alevlerin görülmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve koordinasyon:

İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yönelerek söndürme çalışmalarına başladı ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası daha büyük hasarın önüne geçti.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İlk açıklamalarda olayın nedeni hakkında bilgi verilmezken, yetkililer teknik ve adli incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR PALET FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.