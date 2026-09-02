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Park halindeki araç el freni çekilmeden hareket etti, yaya son anda kurtuldu

Giresun'da el freni çekilmeden park edilen otomobil aniden hareket ederek kaldırımda yürüyen bir yayaya yöneldi; yaya son anda kenara çekilerek kurtuldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki araç el freni çekilmeden hareket etti, yaya son anda kurtuldu

Olayın gelişimi:

Giresun'un merkez Debboy mevkisinde gerçekleşen olayda, bir otomobil el freni çekilmeden yol kenarına park edildi. Bir süre sonra araç sürücüsü olmadan kendi kendine hareket etmeye başladı ve kaldırıma doğru yöneldi.

Yayanın son anda kurtuluşu:

Kaldırımda yürüyen bir yayayı üzerine doğru gelen aracı fark eden kişi, son anda kenara çekilerek otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Olay anında çevredeki kişiler durumu görüp müdahale etmeye çalıştı; bir kişi aracın arkasından koştu.

Aracın duruşu ve görüntüler:

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki bir saksıya çarparak durdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı ve görüntüler olayı belgeledi.

YAYANIN SON ANDA KENARA ÇEKİLEREK EZİLMEKTEN KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

YAYANIN SON ANDA KENARA ÇEKİLEREK EZİLMEKTEN KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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