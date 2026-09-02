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Yenidoğan dosyasında çarpıcı savunma: hemşire 'pişmanlığım ömür boyu sürecek' dedi

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet iddiasıyla yargılanan hemşire H.D.B., pişman olduğunu söyledi ve adli tıp raporunda illiyet bağının bulunmadığını öne sürdü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenidoğan dosyasında çarpıcı savunma: hemşire 'pişmanlığım ömür boyu sürecek' dedi

Duruşmada sanığın savunması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi gören 5 günlük Deniz Esin Bozoklar’a yönelik şiddet iddiasıyla açılan soruşturma, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemşire H.D.B. hakkında tutuklama kararı verilmesiyle yargıya taşındı. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık SEGBİS ile bağlandı.

sanığın beyanları:

Sanık hemşire H.D.B., hakim karşısında yaptığı savunmada, "Çok pişmanım, bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecektir" ifadelerini kullandı. H.D.B. adli tıp raporuna atıf yaparak, raporda kendi eylemi ile mağdur bebeğin sağlık sorunları arasında bir illiyet bağının kurulmadığını öne sürdü. Sanık, yürüyüş bozukluğunun bebeğin mevcut hastalığına bağlı olduğunu, kırığın eylemden beş gün sonra tespit edildiğini belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

savunmanın dayanakları ve ziyaret kısıtları:

H.D.B. ayrıca kendisinden sonra bebeği teslim alan hemşirenin beyanında sağlık yönünden bir rahatsızlık olmadığının ifade edildiğini, annenin bebeğe temasında da herhangi bir kırık tespit edilmediğini bildirdi. Tutuklu bulunmanın aile yaşamında hak mahrumiyeti yarattığını belirten sanık, ayda bir kez kızını görebildiğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme kararı ve süreç

Sanığın avukatı Mustafa Çaprak, adli tıp raporunda illiyet bağının kurulmadığını vurgulayarak müvekkilinin tahliyesini talep etti. Davada vekil avukatı Sait Bolat ise önceki beyanlarını yineleyerek tutukluluğun devamını istedi.

Mahkeme, taraf beyanlarını dikkate alarak sanık hemşire H.D.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksik inceleme ve raporların beklenmesi amacıyla duruşmayı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesi nedeniyle 19 Ekim tarihine erteledi.

Davada öncelikli gündem, görüntü kayıtları, mevcut adli tıp raporunun değerlendirilmesi ve ATK ek raporunun mahkemeye iletilmesi olacak. Mahkeme sürecinde delillerin ayrıntılı incelenmesi, illiyet bağının tespiti ve tanık beyanlarının etkisi belirleyici olacak.

KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ&#039;NDE GÖRÜLEN DAVAYA BUGÜN DEVAM EDİLDİ. (ARŞİV)

KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLEN DAVAYA BUGÜN DEVAM EDİLDİ. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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