Merkezefendi’nde büyüklerle müzikte buluşma

Etkinlikte neler yaşandı:

Merkezefendi Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Alzheimer Yaşam Merkezinde anlamlı bir program düzenledi. Etkinlikte Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Korosu ve Ritim Grubu sahne aldı ve birbirinden güzel eserleri büyüklerle paylaştı. Katılımcılar müzik ve ritim eşliğinde keyifli anlar yaşadı, etkinlik merkezdeki güne hareketli ve neşeli bir atmosfer kattı.

Amaç ve etki:

Programın öncelikli hedefi, büyüklerin sosyal yaşamın içinde aktif kalmalarını desteklemek ve birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanımaktı. Müzik ve ritim çalışmaları, katılımcılar arasında etkileşimi artırdı ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sundu. Etkinlik, merkezdeki büyüklerin gündelik yaşamlarına olumlu bir renk katma amacını taşıdı.

Belediye başkanının mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinlikle ilgili olarak, "Tüm büyüklerimize sevdikleriyle sağlıklı ve huzurlu geçirecekleri bir ömür diliyorum. Büyüklerimizin hayatın içerisinde, sosyal ve kültürel etkinliklerle bir arada olması bizim için çok değerli" dedi.

Program, Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinin sosyal katılımını desteklemeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi ve büyüklerin birlikte güzel vakit geçirmelerine katkı sağladı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ'NDE ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.