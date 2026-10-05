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Mersin adliyesinde ihale soruşturması: 26 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının ihale ve doğrudan temin soruşturmasında, 1 Ekim'de gözaltına alınan 59 kişiden 26'sı tutuklama talebiyle sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin adliyesinde ihale soruşturması: 26 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Soruşturmanın kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ihale ile doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, 1 Ekim'de 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gibi isimler yer aldı.

Adliyeye sevk ve güvenlik önlemleri:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüphelilerden 26'sı için tutuklama talebinde bulunurken, 8 kişi hakkında adli kontrol uygulanması yönünde talepte bulundu.

Sonraki adımlar ve süreç:

Mahkeme, savcılığın sunduğu sevk ve tutuklama taleplerini değerlendirecek; verilecek kararlar dosya kapsamı ve yargı sürecinin işleyişine göre şekillenecek. Yetkili mahkemenin kararlarıyla soruşturmanın hukuki aşamaları netlik kazanacak.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ARALARINDA BÜYÜKŞEHİR...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ARALARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER'İN DE BULUNDUĞU 26 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLİRKEN, 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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