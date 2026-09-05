Mersin'de diş hekimliğinde yapay zeka ve sanal gerçeklikle yeni dönem

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesinde teknoloji odaklı dönüşüm

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Hastanesi, sağlık hizmeti ve eğitim altyapısını önemli oranda yeniledi. 15 bin metrekare kapalı alanda yer alan merkezde 160 son teknoloji ünite ve 110 kişilik akademik kadro bulunuyor. Hastane bugüne kadar yaklaşık 80 bin hastaya hizmet sundu ve 2 bin 300 cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

teknolojik altyapı ve kapasite:

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, hastanenin fiziksel ve akademik kapasitesinin yapay zeka ve dijital çözümlerle desteklendiğini belirtti. Rektör, bu yatırımın tek başına hasta sayısını artırmadığını; aynı zamanda tedavi kalitesini ve eğitimin etkinliğini yükselttiğini vurguladı. Yenilenen laboratuvarlar ve dijital donanımlar, öğrenci eğitiminden klinik uygulamalara kadar geniş bir etki alanı oluşturuyor.

yapay zeka destekli teşhis:

Radyoloji birimine kazandırılan 3 Boyutlu Dental Volümetrik Tomografi cihazı, klasik röntgenlerden farklı olarak kemik yapısı, sinir yolları ve hastalıklı dokuları üç boyutlu ve mikron düzeyinde görüntülüyor. Cihazın yapay zeka algoritmaları, çekimi takip eden saniyeler içinde analiz yaparak hekimin hata payını azaltıyor. Ayrıca sistemde uygulanan ultra düşük doz çekim protokolleri ile hastalar daha az radyasyona maruz kalıyor.

sanal gerçeklikle risksiz cerrahi eğitim:

Hastaneye entegre edilen haptik geri bildirimli sanal gerçeklik simülatörü sayesinde öğrenciler ve asistanlar, gerçek doku direncini hissederek risksiz cerrahi pratikler yapabiliyor. Preklinik laboratuvar baştan aşağı yenilendi; yapay hasta başları ve simülasyon sistemi, öğretim görevlisinin yaptığı mikroskobik müdahalelerin anında her öğrencinin ekranına yansımasını sağlıyor. Bu yapı, öğrencilerin hastayla ilk karşılaşmalarından önce klinik becerilerini ölçülebilir biçimde artırıyor.

Klinik uygulamalarda da dijitalleşme öne çıkıyor: enfeksiyon riskini azaltan otomasyon sistemleri ve tedavi koltuklarına entegre dijital ekranlar ile hastalar tedavi sürecini ağız içi kameralar aracılığıyla izleyebiliyor. Rektör Yaşar, yapay zeka destekli teşhisten sanal gerçeklikle eğitime kadar uzanan bu adımların Mersin ve çevre bölge halkına dünya standartlarında hizmet sunmayı hedeflediğini ifade etti.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ HASTANESİ, YAPAY ZEKA DESTEKLİ 3 BOYUTLU TOMOGRAFİ, SANAL GERÇEKLİK SİMÜLATÖRÜ VE YENİLENEN LABORATUVARLARIYLA TEKNOLOJİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİ.