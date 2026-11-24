Törene katılım ve program akışı:

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Prof. Dr. Uğur Oral Ağız ve Diş Kültürü Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, fakülte yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri hazır bulundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından fakültenin tanıtım filmi gösterildi.

Etkinlikte ayrıca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Malak Baygozhin Gojayeva ile öğrencisi Gülseren Güzelşemme eşliğinde bir müzik söyleşisi gerçekleştirildi.

Rektörün vurguladıkları:

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar törende üniversitenin sağlık altyapısı ve eğitim hedeflerine dikkat çekti. Rektör Yaşar, 160 yatak kapasiteli modern Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz, son teknoloji simülasyon ekipmanları ve seçkin akademik kadrosuyla öğrencilere sadece teorik değil dünya standartlarında klinik deneyim sunduklarını belirtti.

Yaşar, öğrencilerin giyecekleri beyaz önlüğün hem bilimin hem de şifanın sembolü olduğunu ifade ederek meslek etiğine, vicdana ve insanlığa duyulan şefkate vurgu yaptı. Ayrıca hastaneye yakında eklenecek bağımsız diş ameliyathanelerinin altyapıyı daha da güçlendireceğini aktardı.

beyaz önlük giydirme ve tören sonu:

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, öğrenciler Celal Erdam ve Lamiya Mikayilova’ya beyaz önlüklerini takdim etti. Tören, diğer öğrencilerin de akademisyenler tarafından önlüklerinin giydirilmesiyle tamamlandı.

Program, fakültenin hem eğitim hem de uygulama olanaklarını vurgulayan bir başlangıç niteliği taşıdı; öğrenciler klinik eğitime ilk adımı atarken aileler ve akademi temsilcileri bu sürecin sorumluluğunu paylaştı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MEÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE ‘DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ’ VE 2026-2027 AKADEMİK YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK KLİNİK EĞİTİME İLK ADIMLARINI ATTI.