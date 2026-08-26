Terme’de ekolojik bakımevi: sokak hayvanlarına 1000 kapasiteli yeni yaşam alanı

Terme’de bakımevi projesinde son durum:

Samsun’un Terme Belediyesi tarafından yürütülen hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı projesinde çalışmalar hız kazandı. Proje, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, tedavisi ve güvenli şartlarda korunmasını hedefliyor. Akbucak Mahallesi’nde yer alan 150 dönümlük arazinin 15 dönümlük bölümünde kurulacak tesis için bina, saha içi ulaşım ve yol düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İnşa edilecek tesisteki altyapı ve saha düzenlemeleri, mevcut arazinin doğal yapısını koruyacak şekilde planlanıyor. Projenin hedefleri arasında kısa sürede faaliyete geçmek de bulunuyor; tesisin yaklaşık 1000 hayvan kapasitesine sahip olması ve iki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Tesisin kapsamı ve kapasite:

Proje, hayvan sağlık hizmetlerini karşılayacak donanımlarla tasarlandı. Tesis içinde tam donanımlı ameliyathane, çeşitli tedavi üniteleri ve hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilecekleri geniş yaşam alanları yer alacak. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, projeyi yerinde inceleyerek tesisin insan, hayvan ve doğayı bir arada düşünen örnek bir yaşam alanı olacağını vurguladı ve "Bu dünya sadece bize ait değil; dünyayı hayvanlarımızla ortak kullanıyoruz" dedi.

Toplumsal faydalar ve kullanım alanları:

Tesis yalnızca bakım ve tedavi merkezi olmanın ötesinde, toplumla etkileşim için düzenlenmiş alanlar da içerecek. Projede hayvanseverler ve çocuklar için özel alanlar bulunacak; çocuklar doğayla iç içe vakit geçirebilecek, hayvanseverler ise can dostlara daha rahat ulaşabilecek. Başkan Kul, "Çocuklarımız doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirebilecek. Hayvanseverlerimiz de can dostlarımıza daha rahat ulaşabilecek. Terme’nin sokak hayvanları bundan sonra daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürecek" sözleriyle projenin toplum yararına etkisini özetledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Yetkililer, inşaat ve donanım çalışmalarının zamanında tamamlanması için süreci yakından takip ediyor.

AKBUCAK MAHALLESİ’NDE BULUNAN 150 DÖNÜMLÜK ARAZİNİN 15 DÖNÜMLÜK BÖLÜMÜNDE KURULACAK TESİS İÇİN BİNA, SAHA İÇİ ULAŞIM VE YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. YAKLAŞIK 1000 HAYVAN KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK TESİSİN İKİ AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR. PROJEYİ YERİNDE İNCELEYEN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, TESİSİN İNSAN, HAYVAN VE DOĞAYI BİR ARADA DÜŞÜNEN ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI OLACAĞINI SÖYLEDİ. PROJEDE TAM DONANIMLI AMELİYATHANE, TEDAVİ ÜNİTELERİ VE HAYVANLARIN DOĞAL ORTAMLARINDA YAŞAYABİLECEĞİ GENİŞ ALANLARIN BULUNACAĞINI BELİRTEN KUL, “BU DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL; DÜNYAYI HAYVANLARIMIZLA ORTAK KULLANIYORUZ" DEDİ.