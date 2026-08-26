Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Terme’de ekolojik bakımevi: sokak hayvanlarına 1000 kapasiteli yeni yaşam alanı

Samsun Terme Belediyesi'nin Akbucak Mahallesi'nde 15 dönümlük alana kuracağı hayvan bakımevi, yaklaşık 1000 hayvan kapasiteli olup iki ayda tamamlanması planlanıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Terme’de ekolojik bakımevi: sokak hayvanlarına 1000 kapasiteli yeni yaşam alanı

Terme’de bakımevi projesinde son durum:

Samsun’un Terme Belediyesi tarafından yürütülen hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı projesinde çalışmalar hız kazandı. Proje, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, tedavisi ve güvenli şartlarda korunmasını hedefliyor. Akbucak Mahallesi’nde yer alan 150 dönümlük arazinin 15 dönümlük bölümünde kurulacak tesis için bina, saha içi ulaşım ve yol düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İnşa edilecek tesisteki altyapı ve saha düzenlemeleri, mevcut arazinin doğal yapısını koruyacak şekilde planlanıyor. Projenin hedefleri arasında kısa sürede faaliyete geçmek de bulunuyor; tesisin yaklaşık 1000 hayvan kapasitesine sahip olması ve iki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Tesisin kapsamı ve kapasite:

Proje, hayvan sağlık hizmetlerini karşılayacak donanımlarla tasarlandı. Tesis içinde tam donanımlı ameliyathane, çeşitli tedavi üniteleri ve hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilecekleri geniş yaşam alanları yer alacak. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, projeyi yerinde inceleyerek tesisin insan, hayvan ve doğayı bir arada düşünen örnek bir yaşam alanı olacağını vurguladı ve "Bu dünya sadece bize ait değil; dünyayı hayvanlarımızla ortak kullanıyoruz" dedi.

Toplumsal faydalar ve kullanım alanları:

Tesis yalnızca bakım ve tedavi merkezi olmanın ötesinde, toplumla etkileşim için düzenlenmiş alanlar da içerecek. Projede hayvanseverler ve çocuklar için özel alanlar bulunacak; çocuklar doğayla iç içe vakit geçirebilecek, hayvanseverler ise can dostlara daha rahat ulaşabilecek. Başkan Kul, "Çocuklarımız doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirebilecek. Hayvanseverlerimiz de can dostlarımıza daha rahat ulaşabilecek. Terme’nin sokak hayvanları bundan sonra daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürecek" sözleriyle projenin toplum yararına etkisini özetledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Yetkililer, inşaat ve donanım çalışmalarının zamanında tamamlanması için süreci yakından takip ediyor.

AKBUCAK MAHALLESİ’NDE BULUNAN 150 DÖNÜMLÜK ARAZİNİN 15 DÖNÜMLÜK BÖLÜMÜNDE KURULACAK TESİS İÇİN...

AKBUCAK MAHALLESİ’NDE BULUNAN 150 DÖNÜMLÜK ARAZİNİN 15 DÖNÜMLÜK BÖLÜMÜNDE KURULACAK TESİS İÇİN BİNA, SAHA İÇİ ULAŞIM VE YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. YAKLAŞIK 1000 HAYVAN KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK TESİSİN İKİ AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR. PROJEYİ YERİNDE İNCELEYEN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, TESİSİN İNSAN, HAYVAN VE DOĞAYI BİR ARADA DÜŞÜNEN ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI OLACAĞINI SÖYLEDİ. PROJEDE TAM DONANIMLI AMELİYATHANE, TEDAVİ ÜNİTELERİ VE HAYVANLARIN DOĞAL ORTAMLARINDA YAŞAYABİLECEĞİ GENİŞ ALANLARIN BULUNACAĞINI BELİRTEN KUL, “BU DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL; DÜNYAYI HAYVANLARIMIZLA ORTAK KULLANIYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da zafer coşkusunda şehitler için dualar yükseldi
images

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı
images

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alı...
images

Adıyaman'da yaban hayatı için av denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebeveyn kontrolü parmaklarınızın ucunda: BiP destekli Huawei Watch Kids X1 Turkcell'de

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Kartal’da ritm ve renklerin beş günlüğüne buluşması

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti