Dolar 50,1528 +0,06%
Euro 56,0020 -0,31%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.555,89 -1,16%
EUR/USD 1,1162 -0,50%
Brent Petrol 97,72 -0,58%
--°

Mersin'de koordineli operasyon: torbacı ağı çöktü, 48 kilo esrar bulundu

Mersin'de savcılık koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 48 kilogram esrar ve 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi; dört kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de koordineli operasyon: torbacı ağı çöktü, 48 kilo esrar bulundu

operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin takibinde belirlenen şüphelilerden Z. S. A. 33 plakalı, Y.E.A. ise 03 plakalı araçla yakalandı. Bu araçlar ve adres aramalarında toplam 48 kilogram esrar ile 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kuryelerin dışında, halk arasında "torbacı" diye adlandırılan satış organizasyonunda yer alan isimlerin yakalanmasına da öncelik verildi. Ekipler, adres ve sokak çalışmalarıyla şebeke içindeki dağıtım hatlarını tespit ederek adımları eş zamanlı gerçekleştirdi.

gözaltı ve yargılama süreci:

Aramalarda ayrıca bir miktar kokain, uyuşturucu imalinde kullanıldığı değerlendirilen amonyak ve bir adet hassas terazi bulundu. Toplamda 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme yaptırımıyla şüphelilerden dörtü tutuklandı, diğer şüpheli A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, son beş gün içinde kent genelinde yürütülen eş zamanlı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 19 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Emniyet kaynakları, operasyonların benzer yöntemlerle sürdürüleceğini belirtti.

ERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE POLİSİN BUGÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA 48 KİLOGRAM ESRAR...

ERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE POLİSİN BUGÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA 48 KİLOGRAM ESRAR İLE 1,5 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ,4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. ÖTEYANDAN SON 5 GÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA YAKALANAN 19 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınav salonunda kablosuz kameralarla organize kopya şebekesi çökertildi
images

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti
images

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı
images

Göksun trafiğinde aksama: devrilen tır vinçle kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kepez'de esnafa ruhsat kolaylığı: ferdi iskan şartı kaldırıldı

Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir tarımı gündeme taşıdı

Gaziantep'te ZeMahşer buluşması: geleneğin nazım biçimi akademide tartışıldı

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi