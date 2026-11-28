Mersin'de nesiller bir arada eğlendi

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Nesiller Buluşuyor, İyilik Çoğalıyor' etkinliğinde çocuklar ve yaşlılar bir araya geldi. Etkinlik, bir yaşlı bakım merkezinde gerçekleştirildi ve palyaço, Pamuk Prenses gösterileri ile yüz boyama gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin amacı:

Programın hedefi, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek ve farklı yaş grupları arasında sosyal bağlar oluşturmak olarak açıklandı. Etkinliğe Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile merkezin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin de katıldı.

Katılımcıların görüşleri ve etkinlikten kesitler:

Etkinlik boyunca çocuklar ve yaşlılar birlikte oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı; katılımcılara yemek ve tatlı ikram edildi. Müzik eşliğinde dans eden gruplar ve yüz boyama, programın renkli görüntülerinden oldu.

Tolga Nacar etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün burada iki kuşak tek yürekte buluşuyor diyerekten, iyilikte buluşuyor diyerekten bir yaşlı bakım merkezimizde bizden hizmet alan çocuklarımızı bir araya getirdik. Bu kapsamda iyilik varsa biz de varız. İyilikte buluşalımın bir sonraki aşamasına geçmek için bugün yaş almış büyüklerimizle çocuklarımızı bir araya getirdik"

Nihat Şahin de etkinliğin anlamına dikkat çekerek, "Bugün merkezimizde çocuklarımızı ve kıymetli büyüklerimizi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın enerjisiyle büyüklerimizin hayat tecrübelerinin buluşması bizler için çok anlamlı. Bu tür etkinliklerin kuşaklar arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi; organizasyon, hem çocukların hem de yaşlıların günlük rutininin dışına çıkarak birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağladı.

KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE, MERSİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ TOLGA NACAR İLE MERKEZİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI NİHAT ŞAHİN DE KATILDI.