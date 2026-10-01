Mersin'de üç belediyeyi kapsayan ihale operasyonunda 59 gözaltı

Operasyon geniş çaplı adres aramalarıyla sabah saatlerinde gerçekleştirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, ihale ve doğrudan temin uygulamalarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında çok sayıda adreste arama yapıldı.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturma, belediyeler nezdinde yürütülen ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin prosedürlerin incelenmesine odaklanıyor. Yetkililer, işlem kayıtları ve belgeler üzerinde çalışma yürütüyor.

Gözaltılar ve arama yapılan kişiler:

Operasyon kapsamında toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yetkilileri ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bazı daire başkanlarının bulunduğu bildirildi.

Belediye binalarında ve başka adreslerde gerçekleştirilen aramalar sırasında emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İşlemlerin ardından şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınacağı, soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAHİL 2'Sİ MERKEZ İLÇE 3 BELEDİYEYE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN SORUŞTURMALARI KAPSAMINA SABAH SAATLERİNDE YAPILAN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYONDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER DE GÖZALTINA ALINDI.